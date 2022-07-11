T1選秀權交易 海神用150萬換特攻首輪指名權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣職籃T1聯盟選秀會明天登場，聯盟公告，高雄全家海神今天和新北中信特攻達成協議，海神以新台幣150萬元交換新北中信特攻2022年選秀首輪指名權，首輪將可挑2名好手。

2022年T1聯盟選秀會共有44人符合報名資格，包括義守雙槍邱子軒、白曜誠、健行主控谷毛唯嘉、台師大前鋒董永全、台藝大一哥曹薰襄、台科大雙能衛陳孝榕都投入選秀行列，且都是首輪熱門人選。

剛拿下首季冠軍的海神隊季後積極補強戰力，在選秀會前夕，聯盟發布公告，海神今天與新北中信特攻交易達成協議，海神以150萬元，交換特攻2022年選秀首輪指名權，交易案經聯盟審核通過，即日起生效。

T1聯盟為平衡球隊戰力，首季例行賽第5、6名桃園雲豹、台南台鋼獵鷹皆在今年選秀會首輪擁有2個指名選秀權。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

T1聯盟表示，在今天交易案通過後，連同今年3月16日台中葳格太陽以2022年及2023年第2輪選秀權交易換來台灣啤酒英熊周資華，今年的球團選秀權異動後，首輪包括獵鷹、雲豹與海神均握有2個指名權，英熊、太陽各1個指名權，而特攻首輪則無指名權。

第2輪選秀英熊握有2個指名權，獵鷹、雲豹、特攻、海神各1個，太陽則無指名權。第3輪至第6輪則維持不變，各球團都有1個指名選秀權。（編輯：張雅淨）1110711