新竹市立棒球場22日登場 市府：球場改善皆完成

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新竹市立棒球場22日登場，新竹市代理市長陳章賢（右2）12日勘查新竹市立棒球場時表示，各界提出的球場改善建議已完成，能讓球員們安心比賽。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年7月12日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹市立棒球場重建完成，味全龍與富邦悍將之戰也將在22日登場。新竹市代理市長陳章賢今天表示，各界提出的球場改善建議已完成，能讓球員安心比賽。

陳章賢今天視察球場時表示，市府依照程序於6月邀請中華職棒、味全龍球團、龍來球場公司進行現地勘查，依照各界意見積極改善，球迷們關心的溝蓋、中外野牆面，都已經依照中職及球團建議改善完成。

新竹市政府工務處提供新聞資料表示，針對場邊溝蓋，已完成調整格柵下方高程、鋪設橡膠墊緩衝底層，上方則加鋪透空橡膠軟墊、人工草皮，側邊則埋入紅土層並以黏土磚加固，最後再完整覆蓋紅土收邊、消除落差，兼顧使用安全及球場排水順暢。

工務處表示，中外野視覺牆顏色目前已加深為深灰色，同時也增設欄杆，避免球迷跨越。（編輯：方沛清）1110712