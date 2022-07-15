新加坡公開賽不敵印尼組合 盧敬堯：失誤比較多

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「楊肉盧」組合楊博涵（前右）、盧敬堯（前左）15日在新加坡公開賽8強不敵印尼組合古塔馬與伊斯法哈尼，無緣4強。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年7月15日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡15日專電）「楊肉盧」組合楊博涵、盧敬堯今天在新加坡公開賽8強不敵印尼組合古塔馬與伊斯法哈尼。盧敬堯賽後受訪表示，今天失誤較多，比賽後半段才抓回感覺，戰術也一直沒有在控制範圍內。

2022新加坡羽球公開賽是羽球世界巡迴賽超級500系列的比賽，緊接在馬來西亞大師賽後登場，世界排名24的楊博涵與盧敬堯，上週才剛在馬來西亞大師賽挺進8強，寫下本季最佳戰績。

「楊肉盧」組合延續上週強勢表現，本週在新加坡公開賽一路闖關，是台灣羽球代表隊陣中唯一挺進8強的組合。兩人今天對上世界排名72的印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）與伊斯法哈尼（Moh Reza Pahlevi Isfahani），雙方首度交手。

首局開打雙方一路僵持，不料局中雙方戰成10比10之際，「楊肉盧」連丟8分大失血，先以16比21讓出。

次局「楊肉盧」開賽以2比4落後，隨後又被對手打出一波9比3攻勢拉開差距，兩人雖一路苦追，並在局末化解對手4個賽末點，最終仍以17比21吞敗，無緣4強。

盧敬堯賽後接受中央社記者訪問時表示，「今天失誤比較多」，後半段才把比賽感覺抓回來，戰術也一直沒有在自己控制範圍內，而是跟著對手節奏走。

他說，一直沒有拿到主動權，整場比賽比較被動一點。

伊斯法哈尼賽後受訪表示，很開心能拿下勝利，兩人賽前不預期能贏下這場比賽。但他們抱持著「不會有任何損失」（nothing to lose）的心態，再加上對手今天失誤較多，相信這是獲勝關鍵。

「楊肉盧」組合接下來將參加下週登場的台北公開賽及8月世錦賽。（編輯：陳惠珍）1110715

「楊肉盧」組合楊博涵（前右）、盧敬堯（前左），15日以16比21、17比21不敵印尼組合古塔馬與伊斯法哈尼，新加坡公開賽於8強止步。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年7月15日

印尼組合古塔馬（左）與伊斯法哈尼（右）15日在新加坡公開賽8強擊敗「楊肉盧」組合楊博涵、盧敬堯。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年7月15日