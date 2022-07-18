SBL選秀與T1綠衫軍重複 台啤教頭：盼能為我所用

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第20屆SBL超級籃球聯賽新人選秀會18日舉行，握有狀元籤的彰化柏力力首輪選進來自亞洲大學的江尚謙（右2），成為本屆選秀狀元，接著選秀順位依序為裕隆納智捷、台灣啤酒、台灣銀行，分別選中台科大黃鉉閔（左2）、萬能科大外籍生蓋比（左1）與台體大沈睿洋（右1）。中央社實習記者李欣縵攝 111年7月18日

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）第20屆SBL新人選秀會今天共13名球員獲青睞，以台啤選5人最多，其中2人更與同體系台啤英熊重複，總教練周俊三表示，新生代球員在SBL台啤能有較多上場機會，盼都能完成簽約。

第20屆超級籃球聯賽（SBL）新人選秀會共43名球員完成報名，最終共13人獲選，其中4人參加台灣職籃T1聯盟選秀已獲得球隊指名。

亞洲大學後衛江尚謙首輪被握有狀元籤的彰化柏力力選中，成為本屆選秀狀元，第2至4順位的裕隆納智捷、台灣啤酒、台灣銀行，首輪依序選進黃鉉閔、外籍生蓋比、沈睿洋。

台啤除了蓋比外，還挑走了曾旅美的前鋒賴俊廷、黃泓諭、林子洧與日本仙台大學呂蔡瑜倫，共選進5人也是4隊中最多，而3人先前已被T1聯盟球隊選中，呂蔡瑜倫、黃泓諭更是已獲得同體系台灣啤酒英熊指名。

台啤總教練周俊三接受媒體聯訪時表示，「我們就是照著遊戲規則走」，經評估這5名球員最適合SBL台啤，有助球隊補強，而新生代球員也能獲得較多上場機會，「希望選到後，都能為我所用」。

談到首輪選中外籍生蓋比，周俊三坦言，自從2個職籃成立後，部分SBL球員開始外流，目前球隊欠缺3號位（小前鋒）、4號位（大前鋒）的球員，而身高195公分的蓋比將能彌補球隊空缺。

周俊三透露，選秀前曾邀請高中曾在美國求學的賴俊廷試訓，發現外線能力和團隊配合都適合台啤球風，「雖然身材稍為單薄，但可以透過後面訓練彌補」。

另外，剛拿下隊史首冠的台銀，球季結束後，共4名球員離隊，這次挑走中鋒沈睿洋、前鋒周日騰，身高都在193公分以上。

台銀總教練陳國維表示，原本想選到第3輪，挑選1名有潛力的前鋒，但想選的球員都被選走了，不過整體而言他仍相當滿意這次選秀結果。

陳國維指出，待台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+選秀會結束後會再繼續補強，將鎖定長人和後衛。

其他選秀會獲選球員包括蔣浩偉（柏力力）、郭翰（柏力力）、黃建智（柏力力）、陳品銓（裕隆）。（編輯：張雅淨）1110718

第20屆SBL超級籃球聯賽18日舉行年度新人選秀會，畢業於美國Grand River Academy的賴俊廷（圖）在次輪獲台啤青睞中選。中央社記者吳家昇攝 111年7月18日