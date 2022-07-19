因傷不打MLB明星賽 楚勞特將任經典賽美國隊長

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（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB球星楚勞特（Mike Trout）因為背傷退出明星賽，今天又因肋骨發炎被天使放進10天傷兵名單，但他也正式宣布參加2023年經典賽，且將擔任美國隊的隊長。

這將是楚勞特生涯首次參加世界棒球經典賽（WBC），美國隊總經理瑞金斯（Tony Reagins）已派他擔任美國隊的隊長。

第5屆經典賽因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延到2023年進行，首輪的小組賽分4組，分別在台灣的台中、日本的東京、美國的鳳凰城與邁阿密進行；次輪的8強賽將分東京、邁阿密兩地進行；4強賽、冠軍賽則都在邁阿密。美國隊3月11日到15日將先在鳳凰城參加小組賽。

楚勞特在MLB明星賽的媒體日說：「我很興奮…這對我來說意義深遠。第一次有機會的時候，我錯失了，我知道這次我不能再錯過了。能在瑞金斯組建的隊中，一定會非常有趣。」

日本2006年和2009年拿下第1屆和第2屆經典賽冠軍，2013年的第3屆經典賽由多明尼加稱王，這3次賽事，美國只有1次闖進4強，但美國在2017年的第4屆經典賽奪下隊史首冠。

不過，就在今天，洛杉磯天使將楚勞特放進10天傷兵名單，楚勞特的左側肋骨發炎。

生涯3度獲選為美國聯盟年度最有價值球員（MVP）的楚勞特近日連續缺席了4場比賽後，昨天決定退出今年的明星賽。

30歲的楚勞特12日在天使對上休士頓太空人的比賽中，因背傷問題退場，原本外界期盼他能在15日和16日天使對上洛杉磯道奇的系列賽歸隊，但事與願違。

楚勞特本季出賽79場，揮出24支全壘打，貢獻了51分打點，目前打擊率2成70。他上個球季因腿傷只打了36場比賽，2016年後只有1個球季打到140場比賽。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110719