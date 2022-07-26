壽星鄭凱文7局好投 兄弟擊退悍將

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）中華職棒中信兄弟投手鄭凱文今天先發7局僅失1分，加上岳東華單場3安猛打賞，率隊以2比1擊退富邦悍將，收下2連勝，鄭凱文也用勝投為自己慶生。

兄弟近期有1名教練和3名球員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為教練石志偉以及球員林志綱、詹子賢與黃鈞聲，球隊先升上岳政華、周思齊、吳明鴻、黃恩賜待命，今天在主場高雄澄清湖棒球場迎戰富邦悍將。

悍將下半季狀況不錯，前2場比賽都拿下完封勝，今天派出洋投范米特（Joe Van Meter）先發，2局下2出局後遭遇亂流，兄弟張志豪選到保送，岳東華隨後揮出三壘安打，送回球隊第一分。

兄弟隊5局下攻勢再起，靠著連2支安打，攻占二、三壘，王威晨擊出高飛犧牲打，幫助球隊取得2比0領先；而悍將范國宸7局上從兄弟投手鄭凱文手中敲出陽春砲後，未能再延續攻勢，最終兄弟以2比1帶走勝利。

兄弟投手鄭凱文此役投7局失1分，被敲出5安，包括1轟，送出6次三振，在滿34歲這一天，拿下個人本季第4勝；內野手岳東華手感火熱，3打數3安打，貢獻1打點，只差1支全壘打就能完成完全打擊。

悍將洋投范米特投7局僅失2分，同樣是優質先發，僅被擊出4支安打，另有1保送、4次三振，但打線未能發揮，苦吞敗投。（編輯：張雅淨）1110726