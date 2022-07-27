張育成先發鎮守游擊 相隔11天再敲安打

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（中央社記者林宏翰洛杉磯26日專電）美國職棒大聯盟坦帕灣光芒今天客場出戰巴爾的摩金鶯，台灣好手張育成擔任先發游擊手，棒次第9，相隔11天再度敲出安打。

光芒今天推出王牌投手、上星期在明星賽先發的麥克納漢（Shane McClanahan）主投，繳出7局失2分的優質內容，但金鶯在8局下攻得3分逆轉戰局，光芒3比5輸球。

張育成以工具人角色在光芒隊占有一席之地，但少以游擊手身分先發。今天是他本季包含效力守護者、海盜與光芒共31場出賽當中，第2次擔任先發游擊手。前一次是7月15日對手同樣是金鶯。

張育成這場比賽3打數敲出1支安打。他3局上率先打擊，面對金鶯先發右投手華金斯（Spenser Watkins），將一記中間位置的84英里卡特球打成中外野手面前落地的平飛一壘安打。

張育成這支安打帶動光芒攻勢，當時0比1落後，他站上一壘之後，在隊友洛威（Brandon Lowe）與阿羅薩雷納（Randy Arozarena）先後安打護送下，回到本壘攻下光芒第1分。

張育成另兩次打擊分別是外野飛球、三振，他在比賽後段移防二壘。9局上再輪到他打擊時，教練換代打。他本季累計出賽31場，78打數敲14支安打，打擊率0.179。

相較於季初的低潮，張育成7月加入光芒之後漸入佳境，出賽9場26打數敲出7支安打，打擊率0.269。（編輯：高照芬）1110727