張育成手感佳 單場2支二壘打貢獻2打點[影]

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美國職棒大聯盟坦帕灣光芒隊台灣好手張育成16日擊出2支二壘打，貢獻2分打點，球隊終場以5比4擊敗巴爾的摩金鶯隊。（圖取自facebook.com/YutheSouljaBoy）

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）美國職棒大聯盟坦帕灣光芒隊台灣好手張育成今天先發出賽手感佳，單場2支二壘打、打回球隊前2分，貢獻2分打點，球隊終場以5比4擊敗巴爾的摩金鶯隊，金鶯隊中止近期10連勝。

美國職棒大聯盟光芒隊今天與金鶯隊交手，光芒隊台灣好手張育成先發打7棒、守游擊，張育成2局敲出游擊方向平飛球被接殺。

4局光芒隊0比2落後、壘上有人時，張育成敲出二壘打，送回球隊第1分，6局再敲出左外野方向二壘打添分，幫助球隊2比2扳平比數。

光芒隊攻勢延續，再靠著梅西亞（Francisco Mejia）二壘打超前比數，貝珊柯特（Christian Bethancourt）敲出2分砲，6局單局攻下4分、取得5比2領先；金鶯隊8局靠著2分砲追分，但攻勢沒有延續，吞下敗仗。

張育成8局下敲出游擊方向滾地球出局，9局攻守交換時，從游擊移防二壘；張育成今天總計4打數敲出2支安打都是二壘打，貢獻2分打點，近期手感不錯，近6場出賽有4戰有安打，賽後打擊率1成91。（編輯：方沛清）1110716