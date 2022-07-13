張育成對紅襪左投塞爾敲安 打擊率逐步回升

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（中央社記者林宏翰洛杉磯12日專電）台灣棒球好手張育成生涯首次對戰波士頓紅襪明星級左投手塞爾，敲出一壘安打。他加入坦帕灣光芒4場出賽3場敲安，打擊率回升至0.175為本季新高。

光芒今天在主場3比2擊敗紅襪，系列賽前2戰全勝。張育成擔任先發二壘手，打第8棒，3次打擊敲出1支安打，2次三振。

這場比賽最大的賣點是兩大明星投手對決。光芒右投手克魯柏（Corey Kluber）對上紅襪左投塞爾（Chris Sale），兩人都是生涯勝場破百的成名強投。

光芒投手克魯柏是這場比賽的勝利投手，他繳出6局失2分的優質先發，三振對方7名打者，在隊友的火力支援下反敗為勝。

紅襪左投塞爾（Chris Sale）傷後復出，表現不俗。他本季首場先發，投5局被敲3支安打、無失分，送出5次三振。

塞爾退場時，紅襪仍保有2比0領先，但6局下紅襪換投，光芒打下3分翻轉戰局。

光芒面對塞爾封鎖，前5局只有3名打者能夠敲出安打，張育成就是其中之一。

3局下張育成率先打擊，鎖定塞爾內角偏高的94英里（151公里）快速球出棒，擊出中外野方向的平飛安打。

這場強投對決的投手戰，雙方0比0僵持前4局，5局上紅襪才靠著連續安打與強迫取分，攻下2分。光芒6局下反攻，由拉米雷斯（Harold Ramirez）安打帶動攻勢，加上對方守備失誤，一口氣攻下3分。

張育成去年單季9支全壘打、打擊率0.228，締造大聯盟生涯3年來的最佳成績。但今年開季陷入低潮，先後遭守護者、海盜指定讓渡，7月初加入光芒，本季效力的第3支球隊。

張育成加入光芒之後，打擊漸有起色，4場出賽11個打數敲出4支安打，本季累計打擊率從先前的0.135升到本季新高的0.175。（編輯：高照芬）1110713