MLB光芒內野添傷兵 張育成轉隊後首度先發

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（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）旅美棒球好手張育成轉戰MLB坦帕灣光芒隊後首度先發，4打數沒有安打，未能連兩場敲安。光芒內野大將佛朗哥手腕受傷，進入10天傷兵名單，張育成近期上場機會可能增加。

佛朗哥（Wander Franco）昨天對辛辛那提紅人隊首局打擊時傷到右手腕而提前退場，張育成隨後替補上陣，3打數敲出2支安打，首次披光芒戰袍上陣打擊就有建樹，鎮守二壘的他還為接一記界外球拔腿飛奔且撲倒在地，拚勁十足。

光芒球團今天賽前將佛朗哥列入10天傷兵名單，上週加盟光芒的張育成轉隊後首度打進先發陣容，擔任第7棒，鎮守二壘。

張育成2局上擊出游擊方向滾地球遭刺殺；4局上無人出局，一、二壘有人時遭三振；5局上在隊友進占二壘後揮出右外野軟弱飛球遭接殺；8局上遭三振出局。

光芒全場一路落後，終場5比10不敵紅人，作客辛辛那提三連戰慘遭橫掃。光芒接著將回主場迎戰波士頓紅襪隊，這次四連戰攸關美國聯盟東區第2席位歸屬。

此役紅人打擊爆發，3局下英迪亞（Jonathan India）、史蒂芬生（Tyler Stephenson）及穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）接連扛出2分砲痛擊光芒，加上光芒捕手嘗試夾殺跑者時暴傳誤事，紅人單局灌進7分奠定勝基。其中，穆斯塔卡斯的全壘打是生涯第200轟，別具意義。

光芒打者阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、洛威（Josh Lowe）及品托（Rene Pinto）之後也都開轟，但都是陽春砲，無力翻轉戰局。

26歲的張育成本季先後遭克里夫蘭守護者、匹茲堡海盜隊指定讓渡（DFA），光芒上週從海盜讓渡名單挑走他，張育成職業生涯第2度轉隊。

光芒網羅張育成的動機是明星二壘手洛威（Brandon Lowe）因背傷缺陣，工具人華爾斯（Taylor Walls）與布魯萬（Vidal Brujan）打擊不振。

光芒已將布魯萬下放小聯盟3A，為張育成挪出上場空間。張育成如能在佛朗哥養傷期間繳出好表現，將有機會留在26人名單上。（編輯：陳彥鈞）1110711