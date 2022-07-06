張育成轉戰光芒 本季效力第3支大聯盟球隊

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（中央社記者尹俊傑紐約5日專電）旅美棒球好手張育成上週遭匹茲堡海盜隊指定讓渡（DFA），坦帕灣光芒隊今天從讓渡名單挑走他。光芒是張育成本季效力第3支大聯盟球隊，他需要打進26人名單才會出賽。

張育成5月26日遭克里夫蘭守護者隊指定讓渡，4天後經現金交易轉戰海盜，效力海盜僅一個月，6月30日再度遭指定讓渡。光芒此時出手網羅張育成，可填補明星二壘手洛威（Brandon Lowe）因背傷缺陣留下的缺口。

光芒為此調整40人名單，將5月中起就沒有上場的洛威從10天傷兵名單移到60天傷兵名單。張育成打進40人名單，但光芒尚未宣布調整26人名單，可能要等張育成報到後才會明朗。

大聯盟官網報導，光芒總教練凱希（Kevin Cash）說，今天和海盜總教練謝爾頓（Derek Shelton）交談，知道張育成守備很棒，內野所有位置都能勝任，而且效力守護者與海盜期間累積很多大聯盟打擊經驗，「我對他沒有了解很深，但很期待多認識他」。

26歲的張育成上季獲守護者（原名印地安人）重用，單季9轟寫下大聯盟台灣球員新猷。但他本季在守護者命運多舛，季初感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後缺陣近一個月，期間多名功能類似的隊友表現出色，張育成歸隊後上場空間受限，隨後轉戰海盜。

張育成改披海盜戰袍後未充分展現長打實力，三振率偏高的問題也沒有明顯改善。教練團雖持續給予他先發或替補上陣的機會，但海盜傷兵陸續歸隊，壓縮他的上場空間，以致他本季第2度遭指定讓渡。

張育成2019年登上大聯盟，征戰4季出賽149場，敲出76支安打，包括17支二壘安打、4支三壘安打、11發全壘打，貢獻48分打點，都是大聯盟台灣選手紀錄保持者。

他如果身披光芒戰袍上場，將是光芒隊史首位大聯盟台灣野手。目前效力中華職棒統一獅隊的投手胡智為旅美期間，曾在2017年至2018年效力光芒兩季。

張育成下放選擇權已用光，須待在26人名單上，以免再遭指定讓渡。在佛朗哥（Wander Franco）、狄亞士（Yandy Diaz）與巴瑞德斯（Isaac Paredes）等內野手站穩先發的情況下，光芒可能下放打擊陷入低潮且還有選擇權的華爾斯（Taylor Walls）或布魯萬（Vidal Brujan），替張育成挪出上場空間。（編輯：高照芬）1110706