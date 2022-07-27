曾仁和詹子賢退出中職明星賽 郭郁政、成晉遞補

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）中職明星對抗賽7月30、31日將在台中洲際棒球場開打，聯盟今天公告，入選台灣隊的樂天桃猿投手曾仁和因傷辭退，中信兄弟詹子賢也因確診無法參賽，分別由郭郁政、成晉頂替。

味全龍投手王維中原先入選中職明星賽台灣隊，先前因傷退賽，改由樂天桃猿投手曾仁和遞補入選，而曾仁和近期因閃到腰，加上中信兄弟外野手詹子賢昨天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），導致台灣隊名單再次異動。

聯盟今天發布公告，曾仁和因傷辭退，改由味全龍投手郭郁政遞補，而外野手詹子賢因確診無法參加，考量比賽人力需求，新增桃猿隊成晉。

郭郁政本季出賽10場，拿下5勝5敗，防禦率2.80，也是龍隊本季陣中勝投數最多的本土投手。

不過，詹子賢除了台灣隊外，還入選明星賽全壘打大賽參賽名單，至於將由哪名球員頂替，聯盟表示，目前傾向不遞補。（編輯：張雅淨）1110727