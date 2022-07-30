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張育成首次對戰前東家 對賽揚強投敲2安打

2022/7/30 11:28（7/30 12:21 更新）
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台灣好手張育成（前中）轉戰坦帕灣光芒隊，29日首次對上前東家克里夫蘭守護者，面對賽揚獎強投畢伯敲出2支安打。（圖取自facebook.com/YutheSouljaBoy）
台灣好手張育成（前中）轉戰坦帕灣光芒隊，29日首次對上前東家克里夫蘭守護者，面對賽揚獎強投畢伯敲出2支安打。（圖取自facebook.com/YutheSouljaBoy）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯29日專電）美國職棒坦帕灣光芒今天在主場迎戰克里夫蘭守護者，台灣好手張育成轉隊以來首次對上前東家，面對賽揚獎強投畢伯（Shane Bieber）敲出2支安打。

光芒打線這場比賽受到壓制，全隊只敲出6支安打，以1比4輸球。不過擔任第9棒、游擊手的張育成，對有9年感情的前東家打出「報復性」的好成績，安打數占了全隊1/3。

張育成5月底遭到守護者隊指定讓渡，結束雙方將近9年的合作關係之後，短暫效力匹茲堡海盜，7月接著來到光芒。今天這場比賽是他與守護者分手2個多月來首次正面遭遇。

守護者先發投手是2020年拿下年度最佳投手「賽揚獎」（Cy Young Award）的畢伯。兩人首次對決的前2個打席都由張育成敲出安打。

張育成2局下首度站上打擊區，面對畢伯投出的第2球果斷出棒，把一記內角偏高93英里（近150公里）的快速直球打成左外野方向的一壘安打。這局光芒4名打者上場，唯獨張育成敲安打，其他3人都被畢伯三振。

張育成4局下再度打擊，跟前次打擊一樣採取積極策略，對畢伯投出的第一球揮棒，把這記92英里的快速直球打穿游擊防線，形成一壘安打。

畢伯雖然被前隊友張育成敲2安打，但整場比賽越投越穩，僅在第1局遭遇亂流失1分，一直投到第7局都不再失分，7局下賞給張育成3球三振。

畢伯繳出7局失1分的優質內容，入選明星賽的陣中主砲拉米雷斯（Jose Ramirez）開轟、單場3打點，守護者以4比1在光芒主場踢館。

張育成來到光芒之後，打擊漸入佳境，7月份29打數敲出9支安打，打擊率0.310。這場比賽是他本季33場出賽中，第3次單場2支安打，這3場都發生在轉到光芒之後。

張育成以工具人角色在光芒占有一席之地，兼守內野4個位置，但游擊手出身的他，只要回到游擊防區，打擊上也有相應的好表現。加上今天這場，他本季3場先發守游擊的比賽都有安打，3戰敲5安。（編輯：馮昭）1110730

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