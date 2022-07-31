拿莫．伊漾致勝陽春砲 明星隊力退台灣隊

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2022中華職棒明星對抗賽31日晚間順利落幕，中職明星隊拿莫．伊漾第2戰8局開轟，打下勝利打點，助隊2連勝，賽後也獲頒單場MVP。中央社記者張新偉攝 111年7月31日

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）中職味全龍內野手拿莫．伊漾儘管錯失明星賽全壘打大賽冠軍，今晚代表明星隊出賽，8局下敲出關鍵陽春全壘打，率隊以3比2擊退台灣隊，收下2連勝，台灣隊苦吞2連敗。

中職明星賽受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，停辦2年後，今年復辦，並選在台中洲際棒球場舉行，由票選出的中職明星隊與台灣隊進行2場對抗賽，昨天明星隊以3比1勝出，38歲老將王勝偉獲選首戰單場MVP。

兩隊今天再度碰頭，明星隊1局下就展開攻勢，林子豪敲出二壘安打，林智勝隨後敲安，送回球隊第一分。

台灣隊隨後在2局上還以顏色，陳俊秀率先安打開啟球隊攻勢，林安可同樣敲安，加上江坤宇選到保送，攻占滿壘，蔣少宏關鍵時刻敲成內野滾地球帶有1分打點，扳平戰局。

台灣隊7局上攻勢再起，蔣少宏、王威晨連續安打後，陳傑憲隨後擊成雙殺打，而二壘跑者蔣少宏趁機上到三壘，所幸成晉補上安打，幫助球隊以2比1超前。

剛在全壘打大賽奪冠的林子豪8局下率領明星隊吹起反攻號角，先是敲出中外野深遠二壘安打，靠著對手失誤、前進三壘，曾陶鎔隨後擊出內野滾地球，搶下1分，而拿莫．伊漾再從台灣隊投手陳韻文手中敲出陽春砲，逆轉戰局，最終明星隊就以3比2帶走勝利，2連勝到手，而台灣隊2戰全敗。

明星隊今天由洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）先發，共動用9名投手各投1局，由第8局登板的洋投豪勁（Bradin Hagens）摘下勝投；台灣隊此役共派出5名投手，江少慶先發2局被敲4安失1分，而郭郁政投2.2局失1分非責失分，陳韻文後援登板，投0.1局挨轟掉1分，苦吞敗投。

明星隊的林子豪明星賽單場擊出2支二壘安打，為明星賽史上第7名達成此成就的球員，並列史上第一；而拿莫．伊漾儘管在全壘打大賽決賽敲出7轟，輸給林子豪（9轟），但在晚間對抗賽開轟，賽後獲選單場MVP。

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40歲的林智勝昨天明星賽首戰敲出1安，今天第2戰擊出2安，生涯明星賽累計20支安打，改寫原先由王光輝、彭政閔所保有明星賽19支安打的紀錄。

林智勝未來在明星賽還有其他紀錄待突破，其中明星賽累計出賽19場的他，目前與王光輝、張泰山等人並列史上第2，只差1場就能追上彭政閔，而生涯累計13分打點，同樣僅次於彭政閔（14分打點）。（編輯：張雅淨）1110731

2022中華職棒明星對抗賽中職明星隊林智勝（左）本屆兩場比賽8打數共敲3支安打，生涯累計在明星賽達20安，破聯盟明星賽安打紀錄。中央社記者張新偉攝 111年7月31日

2022中華職棒明星對抗賽31日繼續在台中洲際棒球場進行第2場賽事，共吸引1萬1600名球進場觀戰。中央社記者張新偉攝 111年7月31日

2022中華職棒明星對抗賽31日在洲際棒球場進行第2場賽事，中職明星隊喜獲2連勝，賽後球員們在場中開心合影留念。中央社記者張新偉攝 111年7月31日

2022中華職棒明星對抗賽第2戰31日在台中洲際棒球場登場，中職明星隊拿莫．伊漾（中）8局陽春砲打下勝利打點，賽後獲選單場MVP，他也開心與啦啦隊跳舞。中央社記者張新偉攝 111年7月31日

2022中華職棒明星對抗賽31日在洲際棒球場進行第2場賽事，中職明星隊林智勝單場4打數敲出2支安打，明星賽累計達20支安打，寫下新紀錄。中央社記者張新偉攝 111年7月31日

2022中華職棒明星對抗賽第2戰31日晚間繼續在台中舉行，中職明星隊8局靠著拿莫．伊漾（中）一記陽春砲，順利逆轉比分，終場助隊以3比2奪勝。中央社記者張新偉攝 111年7月31日

2022中華職棒明星對抗賽31日繼續在洲際棒球場進行第2場賽事，中職明星隊拿莫．伊漾（白衣）8局下半敲出陽春全壘打，幫助球隊逆轉領先。中央社記者張新偉攝 111年7月31日

2022中華職棒明星對抗賽第2戰31日台中登場，中職5支球隊應援團與啦啦隊分別在一、三壘看台帶動加油氣勢，走道間也有女孩熱舞應援。中央社記者張新偉攝 111年7月31日

2022中華職棒明星對抗賽第2天賽程31日繼續在台中洲際棒球場進行，中職5支球隊應援團與啦啦隊分別在一、三壘看台帶動加油氣勢。中央社記者張新偉攝 111年7月31日

2022中華職棒明星對抗賽31日繼續在洲際棒球場舉行，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（左）應邀到場，與選手擊掌致意。中央社記者張新偉攝 111年7月31日

2022中華職棒明星對抗賽30日起連續兩天在台中洲際棒球場開打，吸引超過萬名球迷進場，31日比賽正式開始前，兩隊場內列隊、演唱國歌。中央社記者張新偉攝 111年7月31日