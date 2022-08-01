裁判陳宏名吹判準確率高 奪PLG首座金哨獎

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+今天宣布，裁判陳宏名在2021-22年賽季例行賽、季後賽吹判場次最多，且準確率高，表現獲得肯定，奪得聯盟史上首座金哨獎。

P. LEAGUE+聯盟（簡稱PLG）2021-22年賽季新設金哨獎獎項，且規定裁判至少例行賽出賽10場才有參選資格，並由12名人員參與投票，包括聯盟裁判長林錦龍老師、聯盟裁判顧問、4名場控委員及6隊總教練。投票者每張選票可以投第1名（5分）、第2名（3分）及第3名（1分），總得分最高者為金哨獎得主。

PLG聯盟今天發布新聞稿公布史上第一個金哨獎得主，由背號45號裁判陳宏名獲選，而陳宏名裁判資歷共23年，並擁有11年國際裁判資歷，而在國內也擔任多年HBL高中籃球聯賽、UBA大專籃球聯賽總冠軍賽主裁判，執法尺度備受好評。

陳宏名本季加入PLG裁判行列，PLG聯盟指出，陳宏名在例行賽執法18場、季後賽和總冠軍賽合計執法5場，均是本季裁判最多，其中例行賽吹判準確率95.7%、季後賽和總冠軍賽吹判準確率86.7%也都名列前矛，陳宏名最終在12張選票中，拿下5張第1名選票，並以總分32分獲得金哨獎。（編輯：陳政偉）1110801