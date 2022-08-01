新竹市立棒球場改善 將重鋪紅土

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新竹市立棒球場改善小組啟動，前兄弟象捕手、現為「夢無限」棒球俱樂部創辦人林家緯（左）與新竹市代理市長陳章賢（右）至棒球場，針對紅土重整進行討論。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月1日

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（中央社記者郭宣彣新竹市1日電）新竹市立棒球改善小組啟動，市府今天表示，將移除表層較鬆軟約3至5公分紅土，將底層再次夯實，最後補充陶瓷土及表層紅土，重新鋪設，讓球員能舒適使用。

新竹市政府發布新聞稿指出，新竹市立棒球場改善小組啟動，邀集專家、球員就各項目給予意見，前兄弟象捕手、現為「夢無限」棒球俱樂部創辦人林家緯，昨天與新竹市代理市長陳章賢至現場，針對紅土重整提出建議。

林家緯表示，目前場內紅土不全然適合球員使用，建議移除表層較鬆軟部分，即可利用機具將底層整平，再經灑水、沉澱，亦可連同可能的積水處一併改善，待場地狀況良好，再鋪上新的紅土，達到改善。

林家緯建議，新竹棒球場的紅土使用陶瓷土，其中，內野一次就需準備至少60包，他以新莊棒球場為例，整個場地一年就用上600至800包，數量會因為天氣和球場狀況增減。

新竹市政府表示，新竹棒球場接下來會依據教練建議，將表層較鬆軟的紅土移除，使用機具壓平底層，也將使用進口的白色陶瓷土，不只能幫助排水，也方便染色做球場造型。

市府說，針對紅土厚度方面，依照建議厚度為0.5到1公分，以便釘鞋抓地，避免球員滑倒，待整理完成也將依循辦理。此外，針對草地整理，預計2天割草一次。

市府表示，為讓球員有安全環境打球、球迷有更好的觀賽體驗，棒球場改善小組會持續與中職、球團、球員工會等單位溝通，密切合作，並邀專家、球員就各項目給予意見，將持續改進。（編輯：方沛清）1110801