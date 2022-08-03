中信兄弟疫情延燒 先發投手戰力告急

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（中央社記者黃巧雯新北3日電）中職中信兄弟多名投手投手染疫，加上先前洋投離隊，總教練林威助今天說，先發投手只剩洋投德保拉，明天先發待賽後才能確認，他無奈地說，若比分拉開，不排除派野手上陣。

中信兄弟近期陸續傳出球員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），自7月28日賽後至今就有江忠城、吳哲源、黃恩賜、彭識穎、吳俊偉、謝榮豪、鄭凱文等多名球員染疫，且投手占多數，加上洋投象魔力（Shawn Morimando）、泰迪（Teddy Stankiewicz）先後離隊，也讓兄弟投手調度捉襟見肘。

中信兄弟今晚作客新莊棒球場出戰富邦悍將，因投手鄭凱文確診，臨時改由陳柏豪先發，兄弟總教練林威助賽前接受媒體聯訪時表示，目前先發投手僅剩洋投德保拉（Jose De Paula），已升上二軍投手支援，但這週有4場比賽，「賽前聯盟工作人員詢問我明天先發人選，我沒辦法說明，要等這場比賽結束後，才有辦法說明天是誰先發」。

林威助表示，這段時間投手會比較辛苦，他坦言，在比賽比數拉開的情況下，有可能會派野手上場，「不然一直燒牛棚也不是辦法」。

談到呂彥青能否扛起先發，林威助指出，呂彥青即使可以轉任先發，但因一段時間沒先發，還沒辦法投到先發投手應負擔的局數。

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由於確診的投手歸隊還要至少一週多的時間，兄弟只能以現有投手群應戰，若要兼顧比賽品質，也讓林威助陷入兩難，他說：「如果投手壓制不住，你還是要讓他吃到一樣的局數？還是換下來改燒牛棚呢？」

對於先前中職領隊會議曾決議，停賽標準為一軍球員超過14人匡列，中信兄弟領隊劉志威表示，儘管總教練近期在調度部分會有很挑戰，但還是要依照聯盟疫情規範，遵照遊戲規則辦理。（編輯：李亨山）1110803