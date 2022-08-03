更多編輯台推薦新聞：
韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan
政治

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性
政治

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性

我是海外特派員決選公布 4人泰菲星馬駐地實習
生活

我是海外特派員決選公布 4人泰菲星馬駐地實習

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

中信兄弟疫情延燒 先發投手戰力告急

2022/8/3 19:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯新北3日電）中職中信兄弟多名投手投手染疫，加上先前洋投離隊，總教練林威助今天說，先發投手只剩洋投德保拉，明天先發待賽後才能確認，他無奈地說，若比分拉開，不排除派野手上陣。

中信兄弟近期陸續傳出球員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），自7月28日賽後至今就有江忠城、吳哲源、黃恩賜、彭識穎、吳俊偉、謝榮豪、鄭凱文等多名球員染疫，且投手占多數，加上洋投象魔力（Shawn Morimando）、泰迪（Teddy Stankiewicz）先後離隊，也讓兄弟投手調度捉襟見肘。

中信兄弟今晚作客新莊棒球場出戰富邦悍將，因投手鄭凱文確診，臨時改由陳柏豪先發，兄弟總教練林威助賽前接受媒體聯訪時表示，目前先發投手僅剩洋投德保拉（Jose De Paula），已升上二軍投手支援，但這週有4場比賽，「賽前聯盟工作人員詢問我明天先發人選，我沒辦法說明，要等這場比賽結束後，才有辦法說明天是誰先發」。

林威助表示，這段時間投手會比較辛苦，他坦言，在比賽比數拉開的情況下，有可能會派野手上場，「不然一直燒牛棚也不是辦法」。

談到呂彥青能否扛起先發，林威助指出，呂彥青即使可以轉任先發，但因一段時間沒先發，還沒辦法投到先發投手應負擔的局數。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

由於確診的投手歸隊還要至少一週多的時間，兄弟只能以現有投手群應戰，若要兼顧比賽品質，也讓林威助陷入兩難，他說：「如果投手壓制不住，你還是要讓他吃到一樣的局數？還是換下來改燒牛棚呢？」

對於先前中職領隊會議曾決議，停賽標準為一軍球員超過14人匡列，中信兄弟領隊劉志威表示，儘管總教練近期在調度部分會有很挑戰，但還是要依照聯盟疫情規範，遵照遊戲規則辦理。（編輯：李亨山）1110803

林威助
申皓瑋開轟 新竹棒球場第602轟等了6年出爐 兄弟備戰下半季 助總點名5本土先發輪值人選
鄭凱文
壽星鄭凱文7局好投 兄弟擊退悍將 鄭凱文7局優質先發拿MVP 兄弟擊敗悍將
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族