更多編輯台推薦新聞：
裴洛西訪台 中國打壓台灣產品進出口 各方說法一次看
政治

裴洛西訪台 中國打壓台灣產品進出口 各方說法一次看

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan
政治

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

我是海外特派員決選公布 4人泰菲星馬駐地實習
生活

我是海外特派員決選公布 4人泰菲星馬駐地實習

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
外媒：美應對中國軍演 複雜性高於1996台海危機
首頁 / 運動

曾俊欣連丟9局 洛斯卡波斯網賽次輪止步

2022/8/4 14:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北4日電）台灣網球一哥曾俊欣今天在墨西哥ATP的洛斯卡波斯網球賽次輪，從首盤盤中起連丟9局，最終以3比6、0比6不敵世界排名第12的英國一哥諾瑞，次輪止步。

世界排名第84的曾俊欣本週轉戰墨西哥，參加ATP 250的洛斯卡波斯網球賽，他在首輪以直落二擊敗從會外賽晉級的美國選手柴普爾（Nick Chappell），拿下生涯在世界職業網球協會（ATP）巡迴賽的會內賽首勝。

曾俊欣今天遭遇左手持拍的英國一哥諾瑞（Cameron Norrie），對手今年7月才在溫布頓網球錦標賽男單挺進4強，也讓曾俊欣吃足苦頭，他首盤還能和對手抗衡，不料盤中意外崩盤，讓他以直落二止步次輪。

今天開局曾俊欣曾狀況不俗，一度握有5個破發點，無奈卻始終沒能拿下，對手不僅成功一一化解危機，最後還成功保發，也讓曾俊欣開局燃起的強攻氣勢受阻。

首盤前6局打完，雙方以3比3扯平，不料接下來戰況丕變，曾俊欣一口氣連丟3局，先以3比6讓出。

可惜次盤曾俊欣沒能擺脫亂流，開賽就被破發，一口氣連丟6局，以0比6棄守，加上首盤連失3局在內，跨盤總計連丟9局，提前止步。（編輯：張雅淨）1110804

曾俊欣
曾俊欣直落二橫掃柴普爾 奪ATP生涯會內賽首勝 曾俊欣排名衝上第86 美網拚大滿貫首勝
諾瑞
喬科維奇後來居上力克諾瑞 8度晉級溫網冠軍賽[影] 丟兩盤後逆轉晉溫網4強 喬科維奇：從沒喪失信心[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族