投手調度傷腦筋 兄弟教頭林威助：走一步算一步

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（中央社記者黃巧雯新北4日電）中華職棒中信兄弟受疫情影響，先發投手戰力吃緊，兄弟總教練林威助表示，部分投手染疫、解除隔離後，仍無法立即重回投手丘，現在只能走一步算一步。

中信兄弟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，陣中多名投手確診，兄弟昨天賽前臨時更換先發投手人選，今天在客場新莊棒球場出戰富邦悍將，直到賽前才宣布由官大元先發。

林威助賽前接受媒體聯訪時表示，有些投手解除隔離後，也沒辦法馬上投球，加上二軍也有多名投手確診，「想要拉人也沒有人，這也是比較傷腦筋的地方」，他透露，球隊近期有加強宣導防疫，提醒球員戴口罩。

兄弟原先先發輪值只剩洋投德保拉（Jose De Paula），將在明天登板，至於後續先發投手人選，林威助無奈地表示，現在只能走一步算一步，但越到後面的比賽，投手會越辛苦，目前僅能確定昨天後援2局的呂彥青今天不會登板，可能明天才會上場。

儘管先發投手人手不足，但林威助仍強調，不考慮讓德保拉投1休4，而另名待在中繼的洋投牧田和久（Makita Kazuhisa）則有機會轉任先發，但投球局數無法拉長。（編輯：李亨山）1110804