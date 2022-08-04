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U12世界盃複賽穩固守備 高品瀚先發對多明尼加

2022/8/4 18:02
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（中央社記者謝靜雯台南4日電）U12世界盃棒球賽昨天休兵日，台灣隊小將也有安排文化觀光，總教練賴朝榮表示，是集訓到現在難得的放鬆時光；進入超級循環賽投手調度慎重、穩固守備，今天派出投手高品瀚先發對多明尼加。

U12世界盃棒球賽在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，超級循環賽6強複賽今天開打，台灣隊帶著1勝1敗進入複賽，今天起依序與多明尼加、美國、韓國隊交手。

昨天是休兵日，台灣隊總教練賴朝榮表示，有帶球員出去走走、去做鳳梨酥，集訓到現在1個多月，昨天也是難得的放鬆時光，之前也有安排親子日，還有帶球員去海邊。

賴朝榮表示，複賽3場比賽都很重要，還是守備為重、穩紮穩打，攻擊的變化比較快，把守備穩固好，不容許一些疏失就奉送壘包，今天隊長陳恩回到先發三壘手。

今天與多明尼加交手派出高品瀚擔任先發投手、打5棒，賴朝榮表示，投手調度要慎重一點，每天都會開會討論。

至於明天的對手美國隊，預賽4場總計敲出14轟，今天複賽首戰又敲出3轟，賴朝榮表示，一定是壓上最好的投手，美國攻擊能力強，除了情蒐資料，電視有重播比賽，教練團都一直在注意。（編輯：謝雅竹）1110804

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