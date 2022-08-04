U12世界盃陳柏笙3安3打點 期待與美交手挑戰極限

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（中央社記者謝靜雯台南4日電）U12世界盃棒球台灣隊主戰捕手陳柏笙今天攻守俱佳，單場3安3打點，是勝利打點，率隊以16比1、4局擊敗多明尼加。陳柏笙期待明天與美國隊交手，直言：「可以挑戰極限。」

U12世界盃棒球賽超級循環賽制複賽今天在台南亞太國際棒球訓練中心開打，陳柏笙先發蹲捕、打6棒，1局球隊平手時敲出安打、一棒2分幫助球隊超前比數，2局再敲安打，3局敲出二壘打，單場3打數敲出3安、貢獻3分打點。

台灣隊總教練賴朝榮表示，陳柏笙是很不錯的球員，但可能經驗上稍嫌不足，也有鼓勵陳柏笙反應要再快一點，今天1局敲出的安打很關鍵，學生球隊的比賽就是這樣，需要適時一擊把士氣打起來，串連度才會跟著好。

陳柏笙來自新竹縣五峰國小，他表示，今天1局平手時上場打擊，抓直球攻擊，賽前教練團有提醒多明尼加投手的球速、變化球的球種，雖然開賽就落後1分，但比賽才剛開始、把球打扎實、慢慢追分，很開心可以有適時一擊幫助球隊。

昨天是休兵日，台灣隊安排台南在地觀光旅遊，有去做鳳梨酥、司法博物館，陳柏笙對司法博物館裡面的監獄特別有印象，也提到有昨天的休息充電，今天才可以有好表現。

台灣隊明天將碰上目前戰績全勝的美國隊，陳柏笙表示，很期待和美國隊交手，知道美國隊的打者都很強，「但想要挑戰自己的極限」。（編輯：管中維）1110804