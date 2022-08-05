更多編輯台推薦新聞：
中國軍演可能加劇全球供應鏈中斷 外媒關注重點一次看
政治

中國軍演可能加劇全球供應鏈中斷 外媒關注重點一次看

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀
國際

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
U12
新聞專題
U121/29
首頁 / 運動

U12世界盃韓國6日對台灣 教頭：應該會睡不好

2022/8/5 13:34（8/5 13:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
U12世界盃棒球賽韓國隊超級循環賽複賽5日與墨西哥隊交手，韓國隊先發投手鄭宇燦（圖）投打俱佳，率隊以4比1拿下複賽首勝。中央社記者謝靜雯攝 111年8月5日
U12世界盃棒球賽韓國隊超級循環賽複賽5日與墨西哥隊交手，韓國隊先發投手鄭宇燦（圖）投打俱佳，率隊以4比1拿下複賽首勝。中央社記者謝靜雯攝 111年8月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台南5日電）U12世界盃棒球賽韓國隊超級循環賽複賽今天與墨西哥隊交手，韓國隊先發投手鄭宇燦投打俱佳，率隊以4比1拿下複賽首勝，明天將與台灣隊交手，總教練李東真直言：「今晚應該會睡不好」。

U12世界盃棒球賽韓國隊帶著2敗晉級超級循環賽複賽，但昨天首戰不敵委內瑞拉，今天與墨西哥隊交手，韓國隊先發投手鄭宇燦投5局飆出10次三振、無失分，打擊方面也有開轟，投打俱佳率隊拿下複賽首勝，目前戰績1勝3敗。

韓國隊總教練李東真表示，鄭宇燦今天投打都有不錯表現，但其實狀態還不是調整到最好，今天比賽教練團也沒有特別下達什麼指示。

韓國隊這次預賽打得比較悶，今天團隊敲出3轟，除了鄭宇燦之外，朴勝鉉、金睿燦也都有開轟，總教練李東真表示，這批球員的攻擊能力其實不錯，之前沒有發揮出來打的比較辛苦，但現在發揮也不遲。

韓國隊明天複賽最後一戰將與台灣隊交手，李東真表示，在韓國的時候就知道台灣隊的球員很厲害，應該就是要來打冠亞軍的球隊，「我們是帶著沉重的負擔感來面對明天的比賽，今天應該會睡不好。」

被問起明天的先發投手是否是球隊王牌安勝優，李東真表示，今天晚一點就會公布，「應該是八九不離十。」（編輯：陳政偉）1110805

U12世界盃棒球賽韓國隊超級循環賽複賽5日與墨西哥隊交手，韓國隊鄭宇燦、朴勝鉉、金睿燦（圖）都開轟，率隊以4比1拿下複賽首勝。中央社記者謝靜雯攝 111年8月5日
U12世界盃棒球賽韓國隊超級循環賽複賽5日與墨西哥隊交手，韓國隊鄭宇燦、朴勝鉉、金睿燦（圖）都開轟，率隊以4比1拿下複賽首勝。中央社記者謝靜雯攝 111年8月5日
鄭宇燦
U12多明尼加、韓國比賽狀況多 3.5小時分勝負[影]
U12世界盃棒球賽
U12世界盃換回順手球棒 台灣隊複賽火力升溫 U12世界盃台灣打線升溫首轟出爐 複賽勝多明尼加[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
U12世界盃陳柏笙3安3打點 期待與美交手挑戰極限