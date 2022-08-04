U12委內瑞拉勝韓國 投手培瑞茲：台灣更難對付

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第6屆U12世界盃少棒錦標賽超級循環賽4日在台南開打，委內瑞拉隊先發投手培瑞茲登板主投5局，好投壓制，率隊以5比2擊敗韓國隊。中央社記者鄭清元攝 111年8月4日

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（中央社記者謝靜雯台南4日電）U12世界盃棒球賽超級循環賽複賽開打，委內瑞拉靠著先發投手培瑞茲5局無責失、好投壓制，率隊以5比2擊敗韓國隊；培瑞茲目前為止2場登板投球都面對亞洲球隊，他表示「台灣比較難對付」。

U12世界盃棒球賽超級循環賽複賽今天在台南亞太國際棒球訓練中心開打，委內瑞拉帶著1勝1敗晉級複賽，今天首戰與韓國隊交手，派出投手培瑞茲（Juan Perez）先發。

培瑞茲在預賽與台灣隊比賽也有後援登板，總計投3局失掉3分（2分責失分），但今天關鍵戰役扛先發投出不錯表現，總計投5局僅被敲出2支安打，投出4次三振，失掉2分無責失分、壓制對手打線。

委內瑞拉複賽拿下首勝，總教練赫德耶（Rafael Herde）表示，今天有做好萬全的準備，才可以拿下比賽，先發投手培瑞茲的用球數雖然沒有很多，但6局續投壞球偏多，投出保送後，教練覺得球員累了，球員自己也有感覺，所以把他換下場。

委內瑞拉下一場比賽將與多明尼加交手，赫德耶表示，同樣是拉丁美洲的球隊，相信會是場硬戰。

培瑞茲表示，上一場對台灣比賽登板表現沒有很好，也有持續調整、加強訓練，這場比賽收到比較好的效果，2次登板面對亞洲球隊，直言：「台灣比較難對付」。

培瑞茲此次投打二刀，但他比較喜歡打擊，偶像是美職皇家隊捕手培瑞斯（Salvador Perez）；昨天休兵日安排文化參訪，委內瑞拉隊安排到安平參觀德陽艦，也讓培瑞茲印象深刻。（編輯：張芷瑄）1110804