跨聯盟交流賽有譜 PLG與T1都將派隊參戰

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（中央社記者龍柏安台北5日電）台灣職業籃球聯盟PLG與T1聯盟今天雙雙宣布，同意派隊參加由中華籃協籌辦在9月舉行的跨聯盟交流賽，不過T1聯盟參賽模式還未底定，唯一可確定的是6隊都有參賽意願。

中華籃協昨天召開跨聯盟交流賽第1次籌備會議，希望整合台灣3大籃球聯盟，包括SBL超級籃球聯賽、P. LEAGUE+與台灣運彩xT1聯盟，在9月17日於台北和平籃球館辦理跨聯盟交流賽，並以聯盟新生代一、二年級球員與新秀為主軸，提供小將磨練的舞台。

PLG今天上午召開賽務決策委員會，其中6支球團都有派隊參賽，經過討論後，將有2支球隊參賽，包括由各隊組成的PLG Rising Stars聯隊，以及上季例行賽龍頭、獨立組軍參賽的新竹街口攻城獅。

在聯盟發出公告後，攻城獅也隨即透過官方聲明表示，球隊總教練林冠綸認為，在季前參與熱身賽是很難得的機會，且休季期間以加速團隊整合、並提升本土球員的執行力為主軸，希望透過以賽代訓加速磨合與調整狀態，因此決議派隊參賽。

至於T1今天下午也召開球團會議，對於是否參加由籃協籌辦的跨聯盟交流賽進行討論，據了解，會議中有部分球團希望以單一球隊形式參賽，也有球隊傾向由聯盟組成聯軍參戰。

T1聯盟則透過官方聲明表示，經球團會議確認6支球團都表達參賽意願，唯參賽形式後續將視各隊球員狀況，再行決定以單一球隊或合組聯隊形式，參加跨聯盟交流賽。（編輯：張芷瑄）1110805