更多編輯台推薦新聞：
一週大事／裴洛西訪台、中共軍演、以色列空襲加薩...
生活

一週大事／裴洛西訪台、中共軍演、以色列空襲加薩...

影片／李智凱E級難度新動作亮相 拚國際認證取得命名權
運動

影片／李智凱E級難度新動作亮相 拚國際認證取得命名權

台海情勢促台美日組半導體鐵三角 歐盟動向待觀察
產經

台海情勢促台美日組半導體鐵三角 歐盟動向待觀察

即時更新》共軍軍演72小時至8/7 掌握台灣海域船舶情勢
政治

即時更新》共軍軍演72小時至8/7 掌握台灣海域船舶情勢

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

U12世界盃歐子喬守備獲好評 腳丫長太快很苦惱

2022/8/7 14:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台南7日電）U12世界盃棒球賽台灣隊陣中南非、台灣混血歐子喬是澎湖首批U12國手，游擊守備好表現也被美國隊教練點名。歐子喬有一雙快速長大的大腳丫，報到量的鞋碼，1個月後已經穿不下。

U12世界盃棒球賽台灣隊陣中南非、台灣混血球員歐子喬很吸睛，他與呂冠聖、葉宇翔是首批澎湖出身的U12國手。

歐子喬此次是台灣隊主戰游擊手，也有登板投球，對於自己的表現沒有太多的想法，但美國隊教練法雷爾（Ray Farrel）先前受訪時有特別點名歐子喬，稱讚他的游擊守備流暢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

歐子喬表示，未來想要往投手的身分發展，目標是挑戰美國職棒，過去在母隊講美國小時投球表現比較好，此次沒有發揮到最好，登板投球被敲出2發全壘打；打擊方面，今天賽前總計18打數敲出5支安打，貢獻6分打點。

歐子喬快速長大腳丫子要找到合適的鞋子讓媽媽傷腦筋，教練團也透露，6月集訓報到時量鞋碼是27.5號，到正式要比賽已經穿不到、腳已經長大到29號，比教練團的鞋碼都還大。（編輯：張雅淨）1110807

歐子喬
U12世界盃 台灣隊15比0扣倒義大利[影] 華南金控盃少棒歐子喬當功臣 澎湖與台中爭4強門票
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族