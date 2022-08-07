U12世界盃歐子喬守備獲好評 腳丫長太快很苦惱

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（中央社記者謝靜雯台南7日電）U12世界盃棒球賽台灣隊陣中南非、台灣混血歐子喬是澎湖首批U12國手，游擊守備好表現也被美國隊教練點名。歐子喬有一雙快速長大的大腳丫，報到量的鞋碼，1個月後已經穿不下。

U12世界盃棒球賽台灣隊陣中南非、台灣混血球員歐子喬很吸睛，他與呂冠聖、葉宇翔是首批澎湖出身的U12國手。

歐子喬此次是台灣隊主戰游擊手，也有登板投球，對於自己的表現沒有太多的想法，但美國隊教練法雷爾（Ray Farrel）先前受訪時有特別點名歐子喬，稱讚他的游擊守備流暢。

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歐子喬表示，未來想要往投手的身分發展，目標是挑戰美國職棒，過去在母隊講美國小時投球表現比較好，此次沒有發揮到最好，登板投球被敲出2發全壘打；打擊方面，今天賽前總計18打數敲出5支安打，貢獻6分打點。

歐子喬快速長大腳丫子要找到合適的鞋子讓媽媽傷腦筋，教練團也透露，6月集訓報到時量鞋碼是27.5號，到正式要比賽已經穿不到、腳已經長大到29號，比教練團的鞋碼都還大。（編輯：張雅淨）1110807