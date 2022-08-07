U12世界盃季軍戰吳聖智3分砲 台灣暫時領先[影]

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U12世界盃棒球賽季軍戰，台灣隊7日與多明尼加隊交手，台灣隊靠著吳聖智（圖）2局敲出3分砲，暫時以4比2領先。中央社記者鄭清元攝 111年8月7日

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（中央社記者謝靜雯台南7日電）U12世界盃棒球賽季軍戰台灣隊今天與多明尼加交手，台灣隊靠著吳聖智2局敲出3分砲，暫時以4比2領先，比賽打到3局上半因雨暫停。

U12世界盃棒球賽，台灣隊7日在季軍戰與多明尼加交手，台灣隊吳聖智（中）在2局敲出3分砲，率領球隊領先，奔回本壘後與隊友們擊掌致意。中央社記者鄭清元攝 111年8月7日

U12世界盃棒球賽季軍戰今天在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣隊與多明尼加交手，派出投手吳聖智先發。

吳聖智1局上1人出局後被敲出二壘打，多明尼加靠著滾地球上到三壘、再盜回本壘拿下第1分，台灣隊1局下追分，陳瑞鑫、陳柏笙接連二壘打送回追平分。

多明尼加2局上梅耶（Miguel Angel Mella）開轟、陽春砲再度超前比分，台灣隊2局下靠著觸身球保送、野手選擇、四壞保送、暴投攻占得點圈，吳聖智開轟、3分砲幫助球隊翻轉戰局。

多明尼加3局有攻勢，1人出局後靠著安打、保送攻占一、三壘，但因為現場雨勢過大，比賽因雨暫停。（編輯：張雅淨）1110807

U12世界盃棒球賽季軍戰7日在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣隊與多明尼加交手，台灣小將陳柏笙（後）敲出二壘安打，上壘成功後他高舉雙手比出小愛心。中央社記者鄭清元攝 111年8月7日

U12世界盃棒球賽季軍戰7日在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣隊與多明尼加交手，台灣小將陳瑞鑫（右）1局下敲出二壘安打，成功上壘。中央社記者鄭清元攝 111年8月7日

U12世界盃棒球賽季軍戰7日在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣隊與多明尼加交手，台灣小將陳瑞鑫（右）上場就敲出二壘安打，上壘成功後他比出愛心手勢向眾人致意。中央社記者鄭清元攝 111年8月7日