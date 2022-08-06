U12世界盃簡紹翔後援穩守振臂 季軍戰喊話扣倒

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第6屆U12世界盃少棒錦標賽台灣隊6日晚間複賽對上韓國隊，投手簡紹翔登板成功關門，台灣確定拿下季軍戰門票，簡紹翔難掩興奮情緒，在場上激動振臂。中央社記者鄭清元攝 111年8月6日

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（中央社記者謝靜雯台南6日電）U12世界盃棒球賽台灣隊今天與韓國隊交手展現韌性，莊博淵5局敲出致勝二壘打，簡紹翔後援穩守、開心振臂，幫助球隊以3比2拿勝，明天季軍戰對多明尼加，簡紹翔信心喊話要扣倒。

U12世界盃棒球賽複賽最後一戰，台灣隊與韓國隊交手，台灣隊前4局打完僅靠著陳恩陽春砲拿下1分、1比2落後，5局靠著莊博淵致勝二壘打、一棒2分超前比數。

台灣隊6局換上簡紹翔後援登板，連抓3個出局數、替球隊守住勝利，台灣隊拿下勝利，明天將與多明尼加爭季軍。

台灣隊今天先發投手高品瀚投3.1局被敲1發2分砲，邱允洲中繼投1.2局沒被敲出安打、無失分，簡紹翔後援投1局、無失分，替球隊守住勝利，邱允洲拿下勝投，簡紹翔救援成功。

台灣隊總教練賴朝榮表示，高品瀚今天投球表現平平，也一直鼓勵高品瀚要加強投球爆發力，邱允洲雖然球速不突出，但變化球可以有效擾亂打者。

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簡紹翔表示，過去也有過危機登板後援的經驗，上場深呼吸、不要想太多，投給打者打、讓守備幫忙，今天看台上也有簡紹翔的加油團舉著「振臂翱翔」的加油毛巾，簡紹翔笑說是姨媽和老師、教練幫忙做的，今天也呼應口號「振臂」。

台灣隊總教練賴朝榮表示，明天季軍戰沒有後顧之憂，先發投手預計派出吳聖智，回到飯店後也會鼓勵球員們最後一天全力以赴；簡紹翔被問起對明天季軍戰有沒有信心，他則霸氣喊話：「要4局扣倒」。（編輯：張芷瑄）1110806