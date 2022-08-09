布里悍優質先發賞兄弟4連敗 林凱威中繼成功

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中華職棒味全龍隊投手布里悍（Jake Brigham）先發主投7局失1分，送出4次三振，助隊以2比1拿勝，賞給中信兄弟隊近期4連敗，賽後他也獲選單場MVP。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月9日

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中華職棒味全龍隊今天靠著先發投手布里悍7局失1分、優質先發，幫助球隊以2比1擊敗中信兄弟隊，賞給兄弟近期4連敗，龍隊投手林凱威中繼1局無失分、拿下中職首次中繼成功。

中華職棒味全龍隊今天與中信兄弟在天母棒球場交手，龍隊先發投手布里悍前3局狀況較多，2局被江坤宇敲出安打、保送岳東華，再被岳政華敲出安打失掉1分。

龍隊今天1局靠著郭天信安打、接連四壞保送攻占滿壘，林智勝敲出滾地球送回第1分，龍隊5局再起攻勢，蔣少宏二壘打、張政禹跑出內野安打，陳品捷選到四壞保送，拿莫．伊漾適時安打送回超前分。

布里悍4局過後回穩，今天總計用98球投7局，僅被敲出6支安打，投出4次三振，失掉1分責失分，優質先發壓制兄弟隊打線，拿下個人本季第9勝，獲選單場最有價值球員（MVP），龍隊中止近期3連敗、賞給兄弟4連敗。

龍隊今年季中選秀首輪選進具有旅美資歷的投手林凱威，林凱威8月3日完成中職一軍初登板，今天則是首度在主場天母棒球場登板。

林凱威今天總計用17球投1局，被敲出1支安打，投出1次保送、2次三振，無失分，拿下中職生涯首次中繼成功。（編輯：張芷瑄）1110809