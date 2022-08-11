無法完成修改章程政見 邱義仁請辭足協理事長

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中華足球協會11日公布，理事長邱義仁（圖）因未能完成競選時所提出修改足協章程的政見，在9日理監事會中提出辭呈。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北11日電）中華足球協會今天在臉書（Facebook）粉絲專頁公布，理事長邱義仁因未能完成競選時所提出修改足協章程的政見，在8月9日理監事會中提出辭呈，接下來將由2名副理事長代理。

邱義仁4年前競選足協理事長時，提出修改足協章程的政見，主因是足協章程是被國際足球總會（FIFA）要求不得有個人會員，不符合當年國體法開放全民參與的精神。

目前足協共有39席團體會員，依照邱義仁的想法，希望讓台灣的足球選手、教練、裁判、球迷與各級球隊，透過推派代表都能成為足協會員，不過在7月10日的第2次會員大會表決中，以1票之差未達3分之2的門檻。

據足球相關人士透露，邱義仁若修改章程後，雖會稀釋既有會員的權力，但也能讓更多人一起參與並監督協會事務，但很可惜最終沒能成功闖關。

消息人士指出，邱義仁在表決結果出爐後，認為他沒能兌現當初競選時的承諾，也讓很多有心參與足協相關運作的朋友失望，他必須負起責任才決定請辭。

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足協粉絲專頁的PO文提到，邱義仁對章程修正未能於會員大會通過，他深覺遺憾，也認為這是自身能力不足，無法說服會員通過章程修正，為建立起對競選政見負責典範，他幾經思考選擇在章程修正案未通過後的第1次理事會正式遞交辭呈。

足協預計於10月進行理事長改選。邱義仁在請辭後也希望秘書處同仁，配合選舉委員會妥善完成相關選舉任務與交接，他在卸下理事長身分後，仍會以1名喜歡足球的老球迷身分，繼續支持台灣足球前進。（編輯：戴光育）1110811