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李灝宇手感回溫2安3打點 鄭宗哲連7戰敲安

2022/8/13 12:03
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（中央社記者謝靜雯台北13日電）旅美費城人隊小聯盟1A野手李灝宇近期手感回溫，今天單場2安、貢獻3分打點；海盜隊小聯盟1A野手鄭宗哲也維持好手感，單場1安1打點、連7場出賽敲安。

美國職棒小聯盟1A賽事費城人隊今天與紐約大都會隊交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發扛3棒、守三壘，李灝宇1局兩隊1比1平手時敲出右外野方向安打、幫助球隊取得2比1領先。

李灝宇2局敲出游擊方向滾地球出局，4局再敲出右外野方向安打、一棒兩分幫助球隊拉開領先差距，6局敲出滾地球形成雙殺，8局吞下三振。

費城人隊比賽前半段一路領先，但牛棚失守終場以8比11吞敗；李灝宇今天總計5打數敲出2支安打，貢獻3分打點，賽後打擊率2成90。

匹茲堡海盜隊小聯盟1A今天與聖路易紅雀隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打1棒、守游擊，鄭宗哲1局敲出左外野方向高飛球出局，2局選到四壞保送，4局敲出高飛犧牲打送回分數，6局敲出中外野方向安打、跑出本季第23盜。

鄭宗哲近期維持好手感，今天總計2打數敲出1支安打、貢獻1分打點，跑出1次盜壘成功，近前連7場出賽敲安，賽後打擊率2成62；海盜隊投打發揮，終場以6比1拿下勝利。（編輯：陳政偉）1110813

李灝宇
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鄭宗哲
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