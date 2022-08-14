張育成首次先發一棒 安打保送打點通通來[影]

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台灣好手張育成13日在MLB生涯第一次擔任先發第1棒「開路先鋒」角色，貢獻1支安打、1次四壞及2分打點。（圖取自facebook.com/YutheSouljaBoy）

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（中央社記者林宏翰洛杉磯13日專電）台灣好手張育成今天在美國職棒大聯盟的比賽中，生涯第一次擔任先發第1棒「開路先鋒」角色，貢獻1支安打、1次四壞及2分打點。

坦帕灣光芒今天在主場抒發近期低迷的火力，全隊敲11支安打，以8比2擊敗巴爾的摩金鶯。這兩支競爭美聯外卡名額的對手碰頭，系列賽前2戰打成1勝1敗平手。

首棒打者初體驗，張育成對這場勝利頗有貢獻。他5次打擊有2次踏上壘包、送回2分；首局獲四壞保送上壘，並回到本壘得分；4局敲出高飛犧牲打，貢獻打點；6局敲出安打，再有打點。

賽後記者會，美媒問光芒總教練凱許（Kevin Cash），張育成最近每次先發出賽似乎能有所貢獻；凱許回答時提到，張育成現在上場很有自信，在內野中路地帶的守備上常有精彩美技。

除了美媒提到張育成首局選到保送、跑回第一分的貢獻外，凱許稱讚張育成4局球數落後下，把一記好球帶之外的變速球送到右外野，足夠深遠的距離，幫助球隊攻下關鍵的分數。

今天這場是張育成大聯盟生涯4個球季，經過166場出賽之後，第一次以先發第1棒的角色登場。

此戰之前，張育成在大聯盟曾有4場替補1棒，但從未先發首棒。無論先發替補，他生涯大多打6棒到9棒，最多擔任的棒次是第7棒及第9棒，分別是39場及40場。最常以第7棒先發，有32場。

這場比賽，張育成擔任第1棒二壘手，第1局他率先獲得四壞保送，開啟光芒攻勢，在隊友的安打與滾地球推進下，攻下全隊第1分。

第3局吞下三振之後，第4局張育成的第3次打擊，當時光芒4比2領先，一、三壘有人，他打出右外野全壘打牆前的深遠飛球，形成高飛犧牲打，幫助球隊追加分數，取得5比2領先。

第6局光芒攻占二壘，張育成對金鶯後援投手華金斯（Spenser Watkins）敲出安打，送回壘上隊友，領先分數拉大為6比2，張育成本場第2分打點進帳。

張育成這場5次打擊，結果分別是四壞保送、三振、高飛犧牲打、安打、滾地出局，計為3打數1安打、2分打點，累計打擊率0.221。（編輯：韋樞）1110814