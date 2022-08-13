張育成二度登板當投手 超慢速球解決打者

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（中央社記者林宏翰洛杉磯13日專電）台灣好手張育成今天又在大聯盟比賽中客串投手身分，於球隊大幅落後時上場消化局數，使出時速37英里（59公里）的超慢速球解決打者。

坦帕灣光芒今天在主場以3比10慘敗給巴爾的摩金鶯。

這場比賽是雙方3連戰的首仗，美國職棒賽程剩1個多月，光芒要搶進季後賽外卡名額，對上戰績相近的金鶯這3場至關重要。但開賽之後比賽卻是一面倒向金鶯，逼得光芒最後一局推出野手投球。

這是張育成在一個星期內第二度施展「二刀流」，在同一場比賽當中以野手身分先發，但比賽尾聲擔任投手。8月6日光芒1比9慘敗給老虎的比賽，他生涯第一次在大聯盟比賽投球。

今天這場，光芒3比9大幅落後、逆轉機會渺茫的情況下，張育成在第9局充當投手，教練團意在消化局數，節省牛棚投手使用量。

張育成面對6名打者，靠著讓對手打進場內的策略，解決其中3人，製造2個飛球、1個滾地出局。

他總共投出了14球，全部是40英里左右的慢速變化球。根據大聯盟官網，其中13球是曲球、1球是滑球，最快球速45英里（72公里）、最慢37英里（59公里）。

張育成抓到3個出局數前，金鶯打者對這個代班投手也不留情，敲出1支二壘安打、2支一壘安打，攻下1分，把比數拉大為10比3。

張育成這場原是以第5棒、二壘手的身分先發，4次站上打擊區沒有安打，分別是三振、飛球、飛球、滾地球，個人連續安打場次停留在7場。（編輯：馮昭）1110813