曾俊欣辛辛那提大師賽遭逆轉 無緣會內賽

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣網球一哥曾俊欣今天在辛辛那提大師賽男單會外賽最終輪先盛後衰，以6比3、3比6、0比6不敵比利時名將高芬，無緣生涯首場ATP 1000大師賽會內賽。

辛辛那提大師賽為世界職業網球協會（ATP）世界巡迴賽1000大師賽，在美國俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati）舉行，而網壇年度4大滿貫之一的美國網球公開賽將在月底登場。

世界排名第83的曾俊欣在辛辛那提大師賽從會外賽出發，男單首輪以2比1戰勝排名第53的西班牙選手馬丁尼茲（Pedro Martinez），完成首度擊敗世界前60名好手成就，同時還收下ATP 1000大師賽會外賽首勝。

曾俊欣會外賽最終輪出戰目前排名第61的比利時名將高芬（David Goffin），而高芬過去世界排名最高曾經來到第7。

比賽因雨延後數小時才開打，雙方開賽後前段互保，曾俊欣在化解第7局3個破發點後，第8局攻破對手發球局，以6比3搶下首盤。

曾俊欣第2盤第4局發球局率先失守，儘管盤末挽救3個盤末點仍未能扭轉局面，以3比6讓出次盤。

曾俊欣第3盤落居下風，盤末連續化解對手2個賽末點後，未能再下一城，以0比6落敗，無緣會內賽。（編輯：張雅淨）1110815