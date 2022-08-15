黃子鵬拚成本季首名10勝土投 獅派古林睿煬先發

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職樂天桃猿隊明天主場迎戰統一獅隊，桃猿派出今年投出亮眼成績的黃子鵬先發，要挑戰成為本季首名10勝本土投手，獅隊派出古林睿煬搶勝。

中職樂天桃猿隊明天將在主場樂天桃園棒球場迎戰統一獅隊，桃猿隊派出投手黃子鵬先發，黃子鵬本季出賽表現亮眼，目前16場先發出賽，戰績9勝1敗、防禦率1.84，暫居聯盟防禦率王。

黃子鵬本季與獅隊對戰也有不錯成績，先發6場拿下4勝、沒有敗績，總計投42.2局失掉6分責失分，對戰防禦率僅1.26。

獅隊下半季戰績不佳，目前為止下半季13場比賽僅拿3勝，明天派出古林睿煬先發，古林睿煬本季僅與桃猿隊有1場對戰紀錄，投6局無失分、拿下勝投，對戰防禦率維持0，明天比賽希望延續好手感，替球隊全力搶勝。

明天另外一地比賽味全龍隊在斗六棒球場與中信兄弟交手，兄弟隊派出陳柏豪先發，兄弟先前受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響陣中投手戰力，陳柏豪近兩場出賽代班先發，明天繼續先發出賽。

陳柏豪上一場先發對手就是味全龍隊，總計投5局失掉2分責失分、吞下敗仗，本季與味全龍隊交手1場先發、2場後援，投7.1局失掉2分責失分，對戰防禦率2.45。

龍隊派出鋼龍先發搶勝，鋼龍本季先發18場，戰績9勝3敗、防禦率2.55，表現也很不錯，本季與兄弟交手，5場先發戰績3勝1敗、對戰防禦率2.78，明天先發出賽力拚幫助球隊延續勝場。（編輯：管中維）1110815