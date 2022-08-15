布雷克手術成功醫療費球團支付 盼再為獅效力

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職統一獅隊洋投布雷克今天完成手術，治療椎間盤突出問題。獅隊發布新聞稿表示，手術醫療費球團支付，預計復健期需3至4個月，領隊蘇泰安期待布雷克找回身手，再為獅隊效力。

洋投布雷克2020年開始來台效力中職統一獅隊，是獅隊2020年奪冠班底，2021年整季投出17勝、拿下勝投王，今年一軍出賽12場先發，戰績3勝3敗，防禦率2.96，身體頻頻有狀況，檢查後是椎間盤突出壓迫到神經。

獅隊今天發布新聞稿表示，布雷克是球隊重要外籍洋投，今年因腰椎間盤突出導致無法進行比賽且影響生活作息，球團感謝布雷克長期為獅隊貢獻效力，安排布雷克於成大醫院骨科部脊椎外科進行手術，其手術醫療費用也會由球隊來支付。

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獅隊表示，布雷克今天中午手術順利成功，目前已轉普通病房休養中，依防疫規定僅能安排1人入住陪同，目前由妻子陪同照護，未來6週避免彎腰、負重，還有會增加腹壓的運動，球團也將依據布雷克恢復狀況安排復健，預計整體復健需3至4個月。

蘇泰安表示，感謝布雷克長期為獅隊效力，「他就像我們的一家人，遇到他人生最大的運動傷害關卡，球隊予以協助及支援，期待他能在完整復健後，找回昔日身手，再次為獅隊效力」。（編輯：管中維）1110815