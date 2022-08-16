兄弟擊退味全龍 陳柏豪奪先發首勝

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）中華職棒中信兄弟投手陳柏豪今天面對味全龍，投7局無失分，僅被敲出2支安打，加上打線第8局攻下4分奠定勝基，兄弟最終以5比0獲勝，陳柏豪收下生涯先發首勝。

味全龍今天起在斗六棒球場展開3連戰，前2戰與中信兄弟交手，第3戰與統一獅碰頭，而中職本季在斗六棒球場首戰，共吸引5156名球迷進場。

味全龍、兄弟今天前7局上演投手戰，龍隊洋投鋼龍（Drew Gagnon）投7局無失分退場，第8局換上林凱威登板，兄弟趁機展開攻勢，岳東華、李聖裕安打上壘後，林書逸代打建功，敲出安打帶有2分打點，突破僵局，而周思齊安打再送回2分，兄弟單局狂掃6支安打。

兄弟9局上靠著2支安打，追加保險分，最終就以5比0獲勝。

兄弟近期受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，投手戰力吃緊，由陳柏豪頂上先發輪值，前2次先發各3.2局、5局，今天更將投球局數拉長至7局且無失分，投球數87球，局數和用球數都創生涯新高，且僅被敲出2支安打，送出1次保送和3次三振，收下中職一軍生涯先發首勝，賽後獲選為單場MVP。

龍隊投手林凱威中繼0.2局被敲5支安打、失4分，吞下中職生涯首敗。（編輯：方沛清）1110816