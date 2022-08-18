耕元盃棒球賽台東開打 最賣力啦啦隊可獲冠軍豬

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）比賽不是只有選手可獲獎。耕元盃全國少年暨青少年棒球錦標賽16日開打，啦啦隊只要喊夠大聲、夠賣力的隊伍，將可獲頒一頭「冠軍豬」。

耕元盃棒球賽8月16日在台東縣棒球村第一棒球場開打，共有來自各縣市32支球隊，少棒16隊、青少棒16隊，爭取各種獎項；除了傑出球隊和選手的獎勵外，還有最優啦啦隊評比。

負責主辦耕元盃賽事的台東縣體育會棒球委員會主任委員、立法委員陳瑩今天告訴中央社記者，除了球場上選手的努力和經典競技外，場外的觀眾，也是一場球賽裡不可或缺的重要元素，因此大會特別設置了啦啦隊獎，鼓勵觀眾或親友團到場觀賽，為球員加油打氣。

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在眾多球隊中，由各球場裁判對每一場賽程進行評分，得分最高的啦啦隊，可獲得一頭「冠軍豬」。為了避免豬籠破壞棒球場地，19日閉幕頒獎時會暫時將豬的照片印在珍珠板上頒給得獎隊伍，事後再送給屠宰好的豬。

陳瑩說，這個發想是來自於她在走訪原鄉部落歲時祭儀或是重要節日時，部落都會殺豬分享食物同歡慶祝。豬是一個凝聚部落團結、文化傳承的吉祥物，她希望藉此讓球員家長們感情更緊密，也能帶動民眾到場觀看球賽的運動風氣。（編輯：張芷瑄）1110818