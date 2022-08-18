韓競速滑冰選手酒駕遭禁賽 奧運名將金民錫在列

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（中央社首爾18日綜合外電報導）媒體今天報導，韓國4名競速滑冰選手因酒駕肇事遭最高18個月的禁賽處分，其中包括奧運3面獎牌得主金民錫。

這4人上月喝完酒開車回集訓中心時，在中心附近發生車禍。他們並未報案，但過程全被監視器拍下。

韓國滑冰總會（Korea Skating Union）以酒駕為由，分別對金民錫與鄭在源處以18個月、1年的禁賽處分，另兩人則因教唆酒駕遭禁賽。

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聯合新聞通訊社（Yonhap）引述大韓體育會（Korean Sport & Olympic Committee）報導，這些選手並未在昨天的期限前提出上訴，處分因此生效。

韓國是亞洲運動強國，在冬季奧運滑冰項目表現特別優異，但短道競速滑冰界近年頻傳醜聞，2019年，奧運金牌林孝埈因在集訓中心當眾脫下隊友褲子遭禁賽1年，同年，另1名男性滑冰選手也因溜進集訓中心女生宿舍遭禁賽1個月。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110818