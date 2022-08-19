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鄭宗哲維持手感連2場雙安 林子偉獨聯敲1安

2022/8/19 11:43
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（中央社記者謝靜雯台北19日電）旅美海盜隊野手鄭宗哲小聯盟1A出賽維持好手感，今天單場2安、有長打，連兩場出賽雙安；野手林子偉加盟獨立聯盟長島鴨隊持續出賽，今天單場4打數敲出1支安打。

美國職棒匹茲堡海盜隊小聯盟1A台灣野手鄭宗哲近期手感不錯，上週單週22打數敲出11支安打、打擊率5成，表現亮眼，獲佛羅里達州立聯盟單週最佳球員，今天出賽維持穩定火力輸出。

海盜隊小聯盟1A今天與紐約洋基隊1A交手，鄭宗哲先發打1棒、守游擊，鄭宗哲1局吞下三振，3局選到四壞保送，4局吞下三振。

鄭宗哲7局1人出局壘上有人時敲出右外野方向二壘打，為本季第21支二壘打，9局2人出局後再敲出安打；今天總計4打數敲出2支安打，也吞下2次三振，選到1次四壞保送，近2戰出賽單場雙安，賽後打擊率2成70。

海盜隊前7局打完5比1領先，8局牛棚放火讓洋基隊攻下4分、扳平比數，延長賽第10局，洋基隊靠著再見安打以6比5拿勝。

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旅美好手林子偉加盟美國獨立聯盟長島鴨隊（Long Island Ducks）持續等待機會，今天長島鴨隊與史坦頓島渡輪鷹隊（Staten Island FerryHawks）交手，林子偉先發打8棒、守二壘。

林子偉3局敲出中外野方向飛球出局，5局敲出右外野方向安打，6局吞下三振，9局再敲出中外野方向飛球出局，今天總計4打數敲出1支安打，賽後打擊率2成。長島鴨隊終場以5比14吞敗。（編輯：唐聲揚）1110819

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