林智勝開轟盼證明價值：有比300轟更重要的事

（中央社記者謝靜雯台北21日電）中職味全龍隊40歲打者林智勝睽違18天再開轟，今天首局敲出2分砲、生涯297轟出爐，單場2安2打點拿下MVP，林智勝直言有比300轟更重要的事，「也希望證明自己還有一點點價值」。

中華職棒味全龍隊40歲打者林智勝今天在天母棒球場與樂天桃猿隊交手，1局敲出2分砲，5局再敲出安打，7局選到四壞保送上壘，單場3打數敲出2支安打，貢獻2分打點，生涯300轟倒數3轟，率隊以7比3拿勝。

林智勝表示，順順的打、沒有特別想什麼，如果可以達到300轟紀錄很好，但距離300轟越來越接近、心情反而蠻平靜的，「有些東西比300轟更重要」，那就是和隊友一起贏下每一場比賽的過程。

今天首局就開轟，林智勝卻表示近1周狀況沒有很好，身體有點疲勞、揮棒跟不太上軌道，昨天也有打擊練習，多擊球找感覺，把擊球做紮實，結果就會是好的，那一球是桃猿隊先發投手曾仁和的失投伸卡球，他也笑說有問對方捕手：「說是要投外角，但那顆伸卡角度太大了」。

林智勝今天的全壘打也是個人本季第8轟，全壘打數已經是近3個球季單季最多，他表示，到了這個歲數，也希望可以證明一些什麼，前兩年沒有太多時間在一軍，到了味全龍隊受到重用，獲得較多一軍出賽機會，「我蠻珍惜的，至少要讓味全另眼相看，要證明自己還有一點點價值」。

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龍隊今年打出不錯成績，目前全年度戰績排名第2，有機會挑戰季後賽，林智勝表示，去年龍隊第一年打一軍，大家可能比較不知道怎麼打，有了去年經驗，今年更知道怎麼調整、專注在球場上，對自己的要求也更高，想要比去年好，就要花更多時間，這部分龍隊的球員們都做得很好。

林智勝獲選主場MVP、頒獎台上大秀舞技，逗樂全場球迷，他開玩笑說：「平常沒下場的話，就會在旁邊練一下」。（編輯：陳仁華）1110821