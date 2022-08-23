曾俊欣登ATP官網專文 獲讚正在崛起亞洲新星

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世界職業網球協會官網23日刊登台灣網球好手曾俊欣專訪，讚賞他是正在崛起的亞洲新星。（圖取自instagram.com/tseng_chun_hsin）

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）世界職業網球協會（ATP）官網今天刊登台灣網球好手曾俊欣專訪，讚賞他是正在崛起的亞洲新星，還看好他有望追隨日本名將錦織圭，未來代表亞洲球員在巡迴賽中逐漸站穩腳步。

8月剛滿21歲的曾俊欣，過去曾拿下溫布頓網球錦標賽及法國網球公開賽青少年組雙料冠軍，近一年以來成績持續突破，從去年12月在葡萄牙舉行的馬亞網球挑戰賽第2站奪得ATP挑戰賽首冠後，今年又收穫2座ATP挑戰賽冠軍，排名竄升至世界百大，今年8月8日生日的這天，排名更登上生涯新高的第83名。

在網壇快速竄起的曾俊欣受到外界矚目，今年11月將在義大利米蘭登場的ATP新生代總決賽，將集結8名21歲以下世界排名最高的男球員參賽。而曾俊欣目前ATP新生代總決賽排名暫居第8，有機會取得參賽資格，ATP官網今天刊登近日專訪曾俊欣的文章，分享成長歷程和近一年來突破關鍵。

曾俊欣從5歲開始接觸網球，透過天賦和努力的結合，現在每週在世界各地的比賽享受著成果，他的網球之路並非一帆風順，但仍設法克服這一系列的障礙。

「一開始很艱難，我們身邊很少認識可以一起打球的人。」曾俊欣只能從學校中學習，後來在中華民國網球協會幫助下，認識了教練，並參觀學院和俱樂部，開啟了他的網球之旅。

曾俊欣在追尋網球夢想的過程中，獲得雙親的支持，他說：「我父母親在新北市樂華夜市有一間小吃攤，賣著水果和糖做成的甜點（糖葫蘆），當我開始職業生涯時，我媽媽還在擺攤，她一個人真的很辛苦。」

母親辛苦工作的身影，讓曾俊欣難忘，他說：「（擺攤）工作量很大，也花了很多時間，媽媽從下午5時開始工作，直到凌晨0時到1時。當我還小的時候，我和我的家人在那裡幫忙，但當我長大後開始在各地比賽時，就沒有機會同時兼顧。」

除了母親辛勤擺攤外，曾俊欣世界排名能來到新高83名，背後還有父親曾育德力挺，他說：「我的父親對我影響很大，小時候有一次我自己拿起球拍，將球打過網後，他很驚訝，開始每天帶我去球場。」而父親到後來也陪他一同征戰世界各地。

去年曾俊欣一度遇到瓶頸，後來再次遇到教練埃布拉希姆扎德（Benjamin Ebrahimzadeh）後，幫助他更瞭解自己，在場上的表現有所突破，進而奪得ATP挑戰賽首冠。

曾俊欣透露，他的偶像是錦織圭，「我們兩個都是亞洲人，他是亞洲最好的球員之一，而且我們比賽風格非常相似」。

ATP專訪提到，看好曾俊欣將追隨日本名將錦織圭（前），未來代表亞洲球員在巡迴賽占有一席之地。（圖取自instagram.com/keinishikori）

ATP專訪中還提到，隨著曾俊欣未來持續在ATP巡迴賽會內賽中登場，看好他將追隨日本名將錦織圭腳步，未來幾年將代表亞洲球員在巡迴賽中占有一席之地。

曾俊欣在專訪過程中也不忘推薦台灣食物物美價廉，而他最愛的是火鍋和咖哩雞。他在疫情期間還培養了新的嗜好彈鋼琴，他說：「我只學了7天，我已經可以彈一首歌了。」

除了網球之外，曾俊欣也熱愛其他運動，包括籃球、棒球、羽球、桌球，他也是中華職棒樂天桃猿的球迷，而美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍二刀流球星大谷翔平則是他的偶像。

談到若有機會和2名名人共進晚餐，曾俊欣則選擇了歌手周杰倫、鄧紫棋。

另外，曾俊欣本週前進美國北卡羅來納州，參加ATP巡迴賽溫斯頓賽勒姆公開賽，今天男單首輪迎戰匈牙利的法索維克斯（Marton Fucsovics），以6比1、1比6、6比3勝出，晉級32強。（編輯：張雅淨）1110823