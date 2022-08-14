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辛辛那提大師賽會外賽 曾俊欣首勝世界排名53

2022/8/14 10:45（8/14 10:50 更新）
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台灣網球一哥曾俊欣14日生涯首度擊敗世界排名前60的好手，距離會內賽只差1勝。（中央社檔案照片）
台灣網球一哥曾俊欣14日生涯首度擊敗世界排名前60的好手，距離會內賽只差1勝。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣網球一哥曾俊欣今天在辛辛那提大師賽會外賽以7比5、4比6、6比1擊敗排名第53名的西班牙選手馬丁尼茲，生涯首度擊敗世界排名前60的好手，距離會內賽只差1勝。

辛辛那提大師賽為世界職業網球協會（ATP）世界巡迴賽1000大師賽，在美國俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati）舉行。

世界排名第83的曾俊欣，這次在辛辛那提大師賽從會外賽出發，首輪對手為排名第53名的西班牙選手馬丁尼茲（Pedro Martinez）。

兩人開賽後互破發球局，一路激戰至盤末，曾俊欣再度攻破對手發球局，以7比5先下一城。

曾俊欣第2盤第2局浪費2個破發點的機會，未能拿下；隨後在第5局發球局失守，第8局再度有破發機會同樣未能把握，以4比6丟掉次盤。

關鍵第3盤，曾俊欣連續破發得手，一口氣連拿5局，並以6比1贏得勝利。這場比賽曾俊欣除了首度戰勝世界排名前60的好手外，也是他生涯在ATP 1000大師賽會外賽的首場勝利。

曾俊欣接下來將與世界排名第61的比利時名將高芬（David Goffin）爭奪會內賽門票。（編輯：屈享平）1110814

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