攻城獅移訓 教頭林冠綸率4潛力球員赴美

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）P. LEAGUE+新竹街口攻城獅今天宣布，總教練林冠綸率領李家瑞、朱雲豪、田浩、林明毅等人赴美國展開16天移地訓練，並邀請紐奧良鵜鶘隊球星麥卡倫的訓練師參與移訓規劃。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新竹街口攻城獅球團在休賽季持續培養本土潛力球員與教練團，規劃為期16天赴美國波特蘭的移地訓練。

球團今天發布新聞稿表示，這次移地訓練由韓裔美籍教練馬歇爾．趙（Marshall Cho，暫譯）與攻城獅教練團共同規劃，而馬歇爾．趙為美國國家青年隊教練之一，曾負責規劃美國國家隊U16與U17試訓與2022年美國國家青年隊訓練營，過去他在德瑪法天主教高中擔任助理教練期間，也培養出多名球員進入美國職籃NBA殿堂。

球團指出，這次安排陣中潛力鋒線與後衛球員李家瑞、朱雲豪、田浩、林明毅參與移地訓練，將著重於投籃訓練、後衛球員執行擋拆的技巧與前鋒球員的進攻技巧與場上情勢判讀，期盼能在新賽季與洋將完美搭配。

至於陣中潛力球星高國豪則因家庭因素未能參與，高國豪透過球團表示，希望能將寶貴機會讓給其他隊友。

攻城獅赴美移地訓練由總教練林冠綸、助理教練沈欣漢領軍，團隊於20日赴美，攻城獅球團總經理胡瓏智表示：「我們一直致力於栽培國內有潛力的本土教練，所以也安排總教練林冠綸與助理教練沈欣漢至波特蘭，與資歷豐富的外籍教練進行交流，以提升未來球隊的訓練品質，並穩固攻城獅的訓練體系。」

經過與總教練林冠綸多次行前會議討論後，球團指出，馬歇爾．趙的教練團隊充分了解攻城獅陣容配置，也看過4名球員的比賽影片，預計將安排高大型球員協助此次移地訓練，讓攻城獅本土球員在洋將正式抵台前能模擬場上情境，並將訓練成果在新賽季發揮。

林冠綸表示：「訓練團隊在指導基本動作時很著重在動作的延續性，也將訓練結合團隊戰術需求與球員個人動作，非常期待接下來的訓練。」

由於教練馬歇爾．趙同時也是紐奧良鵜鶘招牌球星麥卡倫（CJ McCollum）的訓練師，攻城獅團隊在訓練結束後也在旁觀摩NBA球星的個人技巧訓練。

經過首日特訓，隊長李家瑞認為：「雖然訓練菜單與台灣大同小異，但過程中教練非常強調投籃的穩定度與動作細節，也加強練習遇到中鋒後的進攻選擇，讓我收穫滿滿。」（編輯：張芷瑄）1110823