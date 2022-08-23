莊韋恩代跑成「專屬代駕」 7、8局就開始熱車

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中職富邦悍將隊野手莊韋恩因有腳程優勢、近期多以代跑上場，他23日受訪笑說，只要有機會就把握、發揮優勢，也笑說大概7、8局就要開始「熱車」了。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月23日

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（中央社記者謝靜雯新北23日電）中職富邦悍將隊野手莊韋恩成「專屬代駕」，因為有腳程優勢、近期多以代跑上場，他笑說只要有機會就把握、發揮優勢，也笑說大概7、8局就要開始「熱車」了。

中華職棒富邦悍將隊野手莊韋恩20日賽前生涯一、二軍都沒有外野守備出賽紀錄，20日悍將與味全龍隊比賽，莊韋恩7局上場代跑高國麟，接著接替守左外野、再拉回二壘，沒有打擊機會。

莊韋恩表示，上一次出賽守外野應該是大學時期比賽後半段上場，之前練習賽守過一次，平常也沒有特別加練外野守備，有時候會到外野去看看球的感覺。

莊韋恩說，20日那天外野沒有守備機會，站在不熟悉的位置會比較沒自信，如果沒有接到球後面就沒有人了，之後有機會也會練看看，多一個位置多一個機會，在外野守備判斷上可能沒有這麼好，但可以用腳程彌補。

莊韋恩腳程快，他表示隊內測試時自己速度算在前段班，葉竹軒短距離速度蠻快的，但距離拉長還是自己略勝一點。

莊韋恩也被隊友戲稱為「林益全的專屬代駕」，常常在比賽後半段上場代跑，莊韋恩表示，通常代跑時間是比賽後半段林益全上壘、或者腳程比較不快的董子恩上壘時會代跑，大概有準備7、8局就會在旁邊「熱車」。（編輯：張芷瑄）1110823