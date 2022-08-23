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台灣不敵菲律賓 分組第2晉U18亞洲盃男籃8強

2022/8/23 19:29
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（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣男籃今天在U18亞洲盃迎戰菲律賓，第3節一度領先10分，但未能守住優勢，以73比84落敗，以分組第2前進8強，張俊生攻下24分，連2戰包辦全隊最高分。

U18亞洲盃男籃賽在伊朗德黑蘭舉行，台灣男籃首戰儘管以96比62輕取卡達隊，但傷了射手葉惟捷，第2戰靠著張俊生挺身而出，以81比60大勝敘利亞。

U18亞洲盃男籃賽共10隊參賽，預賽分成3組，台灣隊與菲律賓、敘利亞、卡達分在C組，分組前2直接晉級8強，另2張8強席次由各組第3名經比較戰績與得失分差後決定晉級隊伍，最終前4名隊伍可獲明年U19世青賽門票。

由於台灣隊、菲律賓小組賽拿下2連勝，因此提前晉級8強，台灣隊今天迎戰菲律賓一役，無關晉級，開賽靠著張俊生、史魯齊在外線輪流開火，取得9比4領先，但隨後團隊進攻當機，讓菲律賓趁機反超，台灣隊首節以18比28落後。

台灣隊次節一度落後達11分，靠著徐得祈三分球與張俊生聯手開啟一波10比2攻勢，上半場結束將比分追成39比42。

台灣隊第3節延續次節後段追分氣勢，郭俊言連得4分，一度率隊反超，菲律賓隨後要回領先，而張俊生再度扮演關鍵角色，飆進三分球，幫助球隊再度超前、最多領先10分，但菲律賓隨即展開反攻，前3節結束，台灣隊以63比60領先。

關鍵決勝節，台灣隊陷入得分乾旱期，前6分鐘僅得3分，讓菲律賓趁機拉出13比3攻勢扭轉局勢，台灣隊靠著鄭名斈倒數4分鐘的跳投得分才止血，最終以73比84輸球，苦吞小組賽首敗，小組賽2勝1敗，以分組第2前進8強。

張俊生此役拿下24分、6籃板，包括4記三分球，連2戰全隊得分最高，徐得祈、郭俊言各貢獻14分、11分。（編輯：陳仁華）1110823

張俊生
台灣男籃U18亞洲盃2連勝 有望晉級8強 台灣男籃首戰輕取卡達 U18亞洲盃旗開得勝
郭俊言
U18亞青男籃出征伊朗 目標8強
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