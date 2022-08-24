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張育成與大谷翔平同場比賽 光芒無情扣倒天使

2022/8/24 12:50
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（中央社記者林宏翰洛杉磯23日專電）美國職棒大聯盟賽事，台灣好手張育成今天與日本球星大谷翔平同場比賽，互為對手，張育成所屬的坦帕灣光芒以11比1大勝洛杉磯天使。

天使球團老闆莫雷諾（Arte Moreno）今天宣告有意出售球隊的同時，正在客場出征的天使隊吞下一場顏面無光的敗仗，比賽尾聲兩隊比數差距10分，分別派出野手投球，消化局數。

光芒投打俱佳，賽揚獎強投克魯柏（Corey Kluber）繳出6局失1分的優質先發，拿下勝投；先發打線9人之中有5名打者單場2支安打以上，包括貝珊柯特（Christian Bethancourt）、巴瑞德斯（Isaac Paredes）分別敲出全壘打。

張育成這場比賽擔任先發第7棒、二壘手，3打數沒有安打，不過獲得一次四壞保送而站上壘包。

大谷翔平擔任天使隊的第3棒指定打擊，3打數敲出1支一壘安打。

天使全場只靠著2棒楚勞特（Mike Trout）的陽春全壘打攻下1分，8局下在落後10分的窘境下，派出內野手戈瑟蘭（Phil Gosselin）投球，消化局數。

光芒9局上跟進，把這場比賽敲出全壘打的捕手貝珊柯特調上投手丘，投1局被敲2安打，沒有失分。（編輯：韋樞）1110824

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