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兄弟擊敗統一獅 鄭凱文7局好投奪第5勝

2022/8/24 21:56
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（中央社記者黃巧雯台北24日電）中華職棒中信兄弟投手鄭凱文今天投7局無失分，加上福來喜、岳東華在第2、6局適時一擊，聯手以3比0擊敗統一獅，鄭凱文收下本季第5場勝投。

中信兄弟今天在主場台中洲際棒球場迎戰統一獅隊，兄弟投手鄭凱文8月3日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，再度重返先發輪值。

兄弟2局下陳子豪、岳東華連續安打後，洋砲福來喜（Francisco Pena）在一、三壘有人情況下適時擊出安打，送回第1分。

第6局兄弟攻勢再起，陳子豪、岳東華安打串連，再追加1分，7局下兄弟的江坤宇揮出二壘安打後，靠著對手失誤，跑回本壘得分，最終兄弟就以3比0獲勝；而獅隊全場擊出7支安打，但攻勢未能串連，吞下敗仗。

鄭凱文此役投7局無失分，被敲出5支安打，另有1次保送、3次三振，本季第5勝到手，且近期連4場先發都奪勝，而隨後登板的楊志龍、呂彥青各投1局，均未丟分，分別收下中繼、救援成功。

獅隊先發投手江辰晏今天狀況不理想，投5.1局掉2分，被兄弟打線狂掃12支安打，苦吞第6敗。（編輯：李亨山）1110824

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