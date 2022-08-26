申皓瑋中止連20場敲安 要生存不能大起大落

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北26日電）富邦悍將隊申皓瑋昨天比賽沒有安打、中止連20場出賽敲安，他說要每天維持同樣的狀況是挑戰，想辦法不大起大落才能在職棒生存，也笑說中職紀錄郭嚴文的連33場敲安真的太強了。

中華職棒富邦悍將隊野手申皓瑋昨天與味全龍隊比賽，單場4打數沒有敲出安打，中止近期連20場出賽敲安紀錄，已經是個人生涯單季最長、也是富邦2017年接手球隊以來第一人，隊史最長單季連續安打紀錄是29場，分別是前身興農牛隊時期2009年洋砲威納斯、2012年林益全寫下。

申皓瑋表示，大概打到第17場時有發現，一開始看到想說「真的假的」，後來會刻意不去看這個數字、也不去想，紀錄中斷不會覺得可惜，可以連20場敲安也有運氣成分，直言樂天桃猿隊野手郭嚴文保持的單季最長33場出賽敲安「真的很強」。

申皓瑋表示，要20場出賽都維持手感，每天都要很努力維持身體狀況，做每件事情都很小心，每天都要做一樣的訓練，包括調整打擊機制，如果沒有做到就會沒有安定感。

被問起連續場次安打是否會形成壓力，申皓瑋表示，賽前會想一下，但上到打擊區就專注每一顆球、比賽已經很有張力了，不會特別去想紀錄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

過去申皓瑋表現起伏較大是問題，可以連20場出賽敲安，申皓瑋表示有努力把落差縮到最小，大起大落很難在職棒生存，也提到雖然是連20場出賽敲安，但有幾場只有1支安打，希望可以幫助球隊更多一點。

昨天沒能延續安打場次紀錄，申皓瑋坦言狀況沒有這麼好，想辦法每天維持專注度，面對不同的對手、不同的配球和每天不同的身體狀況，要比別人更努力。（編輯：張芷瑄）1110826