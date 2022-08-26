戴資穎連2屆羽球世錦賽晉級4強 27日戰陳雨菲爭冠軍賽門票

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（中央社記者龍柏安台北26日電）延續過去對戰優勢，台灣羽球一姐戴資穎今天以21比16、21比9輕取泰國好手布莎南，拿下對戰10連勝，前進世界羽球錦標賽4強，明天將與中國名將陳雨菲爭冠軍賽門票。

2022世界羽球錦標賽今天在日本東京進行各組8強，稍早台灣羽球一哥周天成，歷經3局大戰擊敗印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie），生涯首度打進4強，隨後一姐戴資穎也沒漏氣，順利淘汰世界排名12的泰國第2號女單布莎南（Busanan Ongbamrungphan），連2屆世錦賽晉級4強。

戴資穎去年在東京奧運拿下隊史首面女單銀牌，同年底世錦賽又與金牌擦身而過，今年她捲土重來，出賽3場都以直落二橫掃對手輕鬆晉級。

戴資穎生涯和布莎南交手14次，前者握有11勝壓倒性對戰優勢，並握有對戰9連勝，今天比賽則延續過往過招的「傳統」，戴資穎仍是最後笑著離開的贏家。

今天開局雙方互有來往，戴資穎在局中逐漸掌握節奏，她在16比12領先時陷入亂流，連失4分讓對手追平，所幸戴資穎即時回穩，靠著一波5比0攻勢順利關門，先以21比16拿下。

次局戰況截然不同，開賽短暫以5比5打平，接下來戴資穎火力全開，靠著一波14比2攻勢海放對手，也提前奠定勝基，讓她輕鬆以21比9撂倒布莎南，順利躋身4強。

戴資穎明天將與東京奧運金牌得主、中國名將陳雨菲對決，兩人生涯交手23次，戴資穎取得17勝對戰優勢，不過本季雙方4次過招，雙方勝負各半。（編輯：張芷瑄）1110826