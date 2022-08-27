德保拉8.1局優質先發拿MVP 兄弟擊敗味全龍

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中華職棒味全龍隊今天與中信兄弟交手，兄弟隊洋投德保拉8.1局失3分、優質先發，率隊以6比3拿勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

中華職棒中信兄弟隊今天在主場台中洲際棒球場迎戰味全龍隊，兄弟隊派出洋投德保拉先發，德保拉首局有狀況，1人出局後被張祐銘敲出安打，2人出局後被吉力吉撈．鞏冠敲出二壘打失掉1分，再被李凱威敲出安打失掉第2分。

德保拉2到4局沒有再掉分，5局上被林辰勳敲出安打，2人出局後再被張祐銘敲出安打再掉1分，但及時回穩、沒有擴大失分危機。

兄弟隊前4局受制於龍隊先發投手郭郁政、沒能拿下分數，5局下靠著失誤、江坤宇二壘打先追1分，再靠王威晨安打送回第2分。

兄弟7局再起攻勢，福來喜率先敲出安打，1人出局後王威晨敲安、林書逸選到保送攻占滿壘，再靠著周思齊適時二壘打、一棒2分超前比數，壘上跑者靠著失誤多跑回1分，兄弟取得5比3領先，陳子豪補上二壘打，多添1分保險分。

兄弟先發投手德保拉今天總計用105球投8.1局，被敲出8支安打，投出6次三振、1次保送，失掉3分責失分，拿下個人本季第9勝、也獲選單場最有價值球員（MVP）。

德保拉今天4局上三振吉力吉撈．鞏冠、為中職生涯第500K，以470.2局投球、面對1910打席完成生涯500次奪三振、為中職史上第2快，僅次於2004年統一獅隊洋投凱撒。（編輯：張芷瑄）1110827